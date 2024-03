Highlights बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम ने गुजरात जायंट्स को 25 रनों से मात दी दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात की महिला टीम के सामने 20 ओवर में 164 रनों का लक्ष्य दिया था जिसके जवाब में गुजरात जायंट्स 20 ओवर में अपने 8 विकेट गंवाकर 138 रन ही बना सकी

Womens Premier League 2024: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) सीजन 2 में रविवार को गुजरात जायंट्स को लगातार अपनी चौथी हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम ने गुजरात जायंट्स को 25 रनों से मात दी। दिल्ली चार मैचों में यह तीसरी जीत है। दिल्ली की इस जीत में तीन खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा।

दिल्ली कप्तान ने लीडिंग भूमिका में 41 गेंदों में 55 रनों (6 चौके, 1 छक्का) की पारी खेली। तो वहीं जेस जोनासेन ने और राधा यादव ने टीम के लिए 3-3 विकेट लिए। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात की महिला टीम के सामने 20 ओवर में 164 रनों का लक्ष्य दिया था। जिसके जवाब में गुजरात जायंट्स 20 ओवर में अपने 8 विकेट गंवाकर 138 रन ही बना सकी और मुकाबला 25 रनों से हार गई।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम की शुरूआत कुछ खास नहीं रही। टीम ने बिना खाता खोले अपने सलामी बल्लेबाज लौरा को खो दिया। कप्तान बेथ मूनी भी 12 रन बनाकर आउट हो गई। दिल्ली की गेंदबाजी के आगे टीम का शीर्ष क्रम धराशायी हो गया। हालांकि मिडिल ऑर्डर में गार्डनर ने बढ़िया खेला। उन्होंने 31 गेंदों में 40 बनाए। लेकिन उनके अलावा टीम की कोई खिलाड़ी नहीं चल सकी। जोनासन और राधा यादव के अलावा दिल्ली कैपिटल्स की शिखा पांडे और अरुंधति रेड्डी ने अपने नाम एक-एक सफलता की।

