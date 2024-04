DC vs SRH: सनराइजर्स हैदराबाद ने टी20 क्रिकेट में पावरप्ले में बनाया सर्वोच्च स्कोर, तोड़े कई मैचों के रिकॉर्ड

DC vs SRH, IPL 2024: सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल 2024 के 35वें मैच में टी20 क्रिकेट में उच्चतम पावरप्ले स्कोर 125/0 दर्ज किया। सनराइजर्स ने 2017 में डरहम के खिलाफ नॉटिंघमशायर के 106/0 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एसआरएच के सलामी बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने 16 गेंदों में आईपीएल 2024 का संयुक्त सबसे तेज़ अर्धशतक बनाया, जबकि अभिषेक शर्मा ने 10 गेंदों में 40 रन बनाए। हेड ने 32 गेंदों में 11 चौके और 6 छक्कों के साथ 89 रन की तेजतर्रार पारी खेली।

