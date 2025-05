DC vs GT, IPL 2025: अरुण जेटली स्टेडियम में रिकॉर्ड की बारिश, बी साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने 114 गेंद में कूटे 205 रन, देखिए आंकड़े

Highlights अरुण जेटली स्टेडियम की एक शांत पिच पर कमाल की बैंटिंग। साई सुदर्शन की आक्रामक शुरुआत ने मदद की। गिल को अपना समय लेने का मौका दिया।

नई दिल्लीः गुजरात ने दिल्ली में कमाल कर दिया और अरुण जेटली स्टेडियम में रिकॉर्ड की बारिश हो गई। दो बेहतरीन खिलाड़ी बी साई सुदर्शन और शुभमन गिल। और नतीजा 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 विकेट से जीत। और उन्होंने इसे इतना आसान बना दिया। साई सुदर्शन की आक्रामक शुरुआत ने मदद की। गिल को अपना समय लेने का मौका दिया। नट्टू के खिलाफ एक बड़े ओवर में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपना दूसरा आईपीएल 100 रन बनाया। डीसी ने जो भी कोशिश की, दोनों सलामी बल्लेबाजों ने उसका जवाब दिया। अरुण जेटली स्टेडियम की एक शांत पिच पर कमाल की बैंटिंग।

आईपीएल में सबसे ज्यादा ओपनिंग स्टैंड

210* - केएल राहुल और डी कॉक (एलएसजी) बनाम केकेआर, 2022

210 - शुभमन गिल और साई सुदर्शन बनाम सीएसके, 2024

205* - शुभमन गिल और साई सुदर्शन बनाम डीसी, 2025*

185 - जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर बनाम आरसीबी, 2019

सुदर्शन ने 108 रन बनाकर नाबाद रहे और गिल ने 93 रनों की पारी खेली और 205 रनों की अटूट साझेदारी की, जिससे गुजरात टाइटन्स ने रविवार को आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 200 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। टाइटन्स की 10 विकेट की जीत ने प्लेऑफ़ में जगह पक्की करने में मदद की और शाम को केएल राहुल के शतक को पीछे धकेल दिया।

एक आईपीएल सीज़न में किसी भारतीय जोड़ी द्वारा सर्वाधिक रन

839 - शुबमन गिल और साई सुदर्शन (जीटी, 2025)*

744 - शिखर धवन और पृथ्वी शॉ (डीसी, 2021)

671 - मयंक अग्रवाल और केएल राहुल (पीबीकेएस, 2020)

602 - मयंक अग्रवाल और केएल राहुल (पीबीकेएस, 2021)

601 - विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल (आरसीबी, 2021)

आईपीएल में डीसी की दस विकेट से हार-

बनाम आरसीबी, दिल्ली, 2015

बनाम पीबीकेएस, मोहाली, 2017

बनाम जीटी, दिल्ली, 2025*

गुजरात टाइटन्स की यह पहली 10 विकेट की जीत है और 205* रनों की साझेदारी भी आईपीएल गेम में 10 विकेट की जीत हासिल करने के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

डीसी के पहले पांच मैच - 4 जीत, 1 हार

डीसी के पिछले सात मैच - 2 जीत, 4 हार, 1 एनआर

आईपीएल 2025 में डीसी दिल्ली में:

5 मैच, 4 हार, 1 जीत (सुपर ओवर)

अन्य स्थान: 7 मैच, 5 जीत, 1 हार, 1 एनआर

डीसी के खिलाफ सबसे सफल रन-चेज़

204 - जीटी, अहमदाबाद, 2025

200 - जीटी, दिल्ली, 2025*

188 - सीएसके, दिल्ली, 2008

188 - एसआरएच, दिल्ली, 2018

जीटी के लिए सबसे सफल रन-चेज़

204 बनाम डीसी, अहमदाबाद, 2025

200 बनाम डीसी, दिल्ली, 2025*

198 बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2023

197 बनाम आरआर, जयपुर, 2024

तमिलनाडु के 23 वर्षीय खिलाड़ी ने टी. नटराजन के दूसरे ओवर में 20 रन बटोरे और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की छोटी लेंथ का पूरा फायदा उठाया। आखिरकार कुलदीप यादव के खिलाफ छक्का लगाकर शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा किया। गुजरात टाइटन्स टूर्नामेंट के इतिहास में बिना विकेट खोए 200 या उससे अधिक रन का पीछा करने वाली पहली टीम बन गई है। 6 गेंद पहले जीत गए।