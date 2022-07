दानिश कनेरिया ने की विराट कोहली को टीम में शामिल करने की आलोचना, कहा- भारतीय टीम के साथ कौन खेल रहा लूडो

Highlights कनेरिया ने कोहली के खराब फॉर्म होने के बावजूद उनके खेलने के फैसले पर सवाल उठाया है। कनेरिया दीपक हुड्डा के समर्थन में सामने आए हैं, जिन्हें व्हाइट-बॉल सेटअप में शीर्ष फॉर्म में होने के बावजूद प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है।

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव की स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की फॉर्म पर की गई टिप्पणियों का समर्थन किया है। दरअसल, कोहली इस समय अपने करियर के सबसे खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। कुछ दिनों पहले कपिल ने कोहली के खराब प्रदर्शन को लेकर कहा था कि अगर रविचंद्रन अश्विन को टेस्ट से बाहर किया जा सकता है, तो विराट को भी टी20 टीम से बाहर किया जा सकता है। वहीं, दानिश कनेरिया भी कपिल देव की बात से सहमत हैं।

कनेरिया ने कोहली के खराब फॉर्म होने के बावजूद उनके खेलने के फैसले पर सवाल उठाया है। यही नहीं, दानिश कनेरिया दीपक हुड्डा के समर्थन में सामने आए हैं, जिन्हें व्हाइट-बॉल सेटअप में शीर्ष फॉर्म में होने के बावजूद प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है। Koo एप पर कनेरिया ने लिखा, "जब विश्व स्तरीय ऑफ स्पिनर अश्विन को बाहर किया जा सकता है तो विराट को क्यों नहीं। दीपक हुड्डा कहां हैं। चयन समिति और प्रबंधन भारतीय प्रतिभाशाली क्रिकेटरों के करियर के साथ क्यों खेल रहे हैं।"

