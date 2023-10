CWC ODI World Cup 2023: तीन पूर्व विश्व चैंपियन को दी मात, अफगानिस्तान ने कई रिकॉर्ड तोड़े, देखें लिस्ट

Highlights अफगानिस्तान ने चेजिंग मास्टरक्लास दिखा दिया। भारत अपनी छठी जीत के बाद तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। पाकिस्तान के खिलाफ एक विकेट की रोमांचक जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है।

CWC ODI World Cup 2023 Points Table after AFG vs SL: अफगानिस्तान ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में कई रिकॉर्ड अपने नाम किया। तीन पूर्व विश्व चैंपियन श्रीलंका (1996), पाकिस्तान (1992) और इंग्लैंड (2019) को हराकर इतिहास रच दिया। अफगानिस्तान ने चेजिंग मास्टरक्लास दिखा दिया।

लखनऊ में इंग्लैंड पर 100 रन की जीत के साथ भारत अपनी छठी जीत के बाद तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। शुक्रवार को चेन्नई में पाकिस्तान के खिलाफ एक विकेट की रोमांचक जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। अफगानिस्तान ने मंगलवार को पुणे में श्रीलंका को सात विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बने हुए हैं।

