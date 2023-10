CWC ODI World Cup 2023: मुख्य कोच ट्रॉट की इच्छा, विश्व कप में अफगानिस्तान के बल्लेबाज ये जरूर काम करें

Highlights मध्यक्रम बल्लेबाज भी 3-4-5-6 फॉर्म में है। कोई जिम्मेदारी से खेलते हुए लंबी पारी खेले और शतक जमाये। इब्राहिम जदरान और रहमत शाह करीब पहुंचे लेकिन शतक नहीं बना सके।

CWC ODI World Cup 2023: अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट में अब तक तीन पूर्व विश्व कप चैंपियनों को हराकर इतिहास रच दिया है। विश्व कप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अपनी यूनिट की उपलब्धि पर गर्व करते हुए मुख्य कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा कि इच्छा है कि मेरे खिलाड़ी शतक जरूर बनाए। बल्लेबाजी समूह को अगला लक्ष्य शतक निर्धारित कर दिया है।

अभी तक किसी ने भी शतक नहीं बनाया है। इसलिए यह अगली चुनौती है। कोच ने कहा कि हम चाहते हैं कि मेरे खिलाड़ी शतक लगाए। अफगानिस्तान द्वारा श्रीलंका को सात विकेट से हराने के बाद ट्रॉट ने कहा कि आप देखिए, टूर्नामेंट में बहुत सारे शतक बने हैं। गुरबाज़ ने हाल ही में कुछ शतक बनाए हैं। आप जानते हैं इब्राहिम ने बनाए हैं। मध्यक्रम बल्लेबाज भी 3-4-5-6 फॉर्म में है।

Afghanistan coach Jonathan Trott explains his use of a whiteboard during his side's emphatic #CWC23 triumph over Sri Lanka 👀



