CWC Most runs in ODI World Cup edition: आईसीसी विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन, डी कॉक शीर्ष 10 में शामिल, सचिन तेंदुलकर शीर्ष पर, देखें लिस्ट

CWC Most runs in ODI World Cup edition: दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने चार शतक लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी कुमार संगकारा (2015) ने भी 4 शतक लगाया था। डिकॉक ने इस रिकॉर्ड को बराबर कर लिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा सबसे आगे और 2019 में 5 शतक लगाकर इतिहास कायम किया है।

क्विंटन डी कॉक ने बुधवार को पुणे में न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के विश्व कप मैच के दौरान शतक जड़ा और टूर्नामेंट में अपने कुल रनों की संख्या 500 के पार पहुंचा दी। वह चतुष्कोणीय प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ 16वें खिलाड़ी बन गए।

Quinton de Kock is making the #CWC23 his own with yet another hundred to his name 🤩@mastercardindia Milestones 🏏#NZvSApic.twitter.com/LEXQHZZdFX — ICC (@ICC) November 1, 2023

केवल पांच खिलाड़ी ही एक संस्करण में 600 से अधिक का स्कोर बनाने में सफल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आईसीसी वनडे विश्व कप में बुधवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ चार विकेट पर 357 रन बनाए।

What a way to reach his 4️⃣th #CWC23 ton 💯



This Quinton de Kock six is one of the moments that could be featured in your @0xFanCraze Crictos Collectible packs!



Visit https://t.co/8TpUHbQikC to own iconic moments from the #CWC23pic.twitter.com/V0IEHj8Z1K — ICC (@ICC) November 1, 2023

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक (114) और रासी वान डर डुसेन (133) ने शतक लगाए। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने 77 रन देकर दो विकेट लिए। भारत के सचिन तेंदुलकर 2003 विश्व कप में 673 रन बनाकर इस सूची में शीर्ष पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन 2007 विश्व कप में 659 रन बनाकर दूसरे स्थान पर हैं।

एक विश्व कप में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रनों की सूचीः (Here is the list of most runs scored by a batter in a World Cup)-

1ः सचिन तेंदुलकर (भारत), 673 रन, 2003

2ः मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया), 659 रन, 2007

3ः रोहित शर्मा (भारत), 648 रन, 2023

4ः डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया), 647 रन, 2019

5ः शाकिब अल हसन (BAN), 606 रन, 2019

6ः केन विलियमसन (न्यूजीलैंड), 578 रन, 2019

7ः जो रूट (इंग्लैंड), 556 रन, 2019

8ः महेला जयवर्धने (श्रीलंका), 548 रन, 2006

9ः मार्टिन गुप्टिल (न्यूज़ीलैंड), 547 रन, 2015

10ः क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका), 545 रन, 2023।

Rassie van der Dussen masters the conditions to bring up his second #CWC23 ton 👌@mastercardindia Milestones 🏏#NZvSApic.twitter.com/TbVeXDDjBL — ICC (@ICC) November 1, 2023

डिकॉक और डुसेन के शतक, दक्षिण अफ्रीका के चार विकेट पर 357 रन

बेहतरीन फॉर्म में चल रहे क्विंटन डिकॉक और रासी वान डर डुसेन ने जीवनदान का फायदा उठाकर शतक जमाए जिससे दक्षिण अफ्रीका ने धीमी शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप के मैच में बुधवार को यहां चार विकेट पर 357 रन का विशाल स्कोर बनाया। डिकॉक ने 116 गेंद पर 10 चौकों और तीन चौकों की मदद से 114 रन बनाए।

डुसेन ने 118 गेंद पर 133 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 200 रन की साझेदारी की। इनके अलावा ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजे गए डेविड मिलर ने 30 गेंद पर चार छक्कों की मदद से 53 रन की तूफानी पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी 10 ओवर में 119 रन बनाए।

न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साउदी ने 77 रन देकर दो विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और फिर कसी गेंदबाजी की। आलम यह था कि डिकॉक जैसा आक्रामक बल्लेबाज पहले 15 ओवर में केवल एक बाउंड्री लगा पाया था। दक्षिण अफ्रीका ने पहले पावरप्ले में एक विकेट पर 43 रन बनाए।

𝙀𝙥 4: 𝙏𝙝𝙚 𝙌𝙪𝙞𝙣𝙣𝙮 𝙎𝙝𝙤𝙬



A 4️⃣th century for Quinton de Kock in this #CWC23 🇿🇦💯



We are running out of superlatives 😲#NZvSA#CWC23#BePartOfItpic.twitter.com/aMKiya8FAr — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 1, 2023

इसमें कप्तान तेंबा बावुमा का योगदान 24 रन था। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर स्लिप में कैच देने से पहले अपने चारों चौके और एक छक्का मेट हेनरी पर लगाया। डिकॉक भी उनके पीछे पवेलियन लौट जाते लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने विश्व कप में अपना पहला मैच खेल रहे साउदी की गेंद पर उनका मुश्किल कैच छोड़ दिया।

डिकॉक तब 12 रन पर खेल रहे थे। उन्होंने पारी के 16वें ओवर में साउदी पर चौका और छक्का लगाकर अपने हाथ खोले और फिर सेंटनर की गेंद भी छह रन के लिए भेजी। वह 62 गेंद पर 50 रन तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने का जॉक कैलिस (485 रन, 2007) का रिकॉर्ड तोड़ा।

HATS OFF TO RASSIE 👏



Some classy display with the bat from Rassie van der Dussen to reach a 💯



This is century number 2️⃣ in the #CWC23 🇿🇦#NZvSA#BePartOfItpic.twitter.com/mHUO26Hr4P — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 1, 2023

डुसेन भी शुरू में जूझते नजर आए लेकिन उन्होंने पांव जमाए रखे तथा 61 गेंद पर अपना पचासा पूरा किया। इस बीच उन्होंने रविंद्र और फिलिप्स पर छक्के लगाए। डिकॉक ने जेम्स नीशम पर छक्का लगाकर 103 गेंद पर वर्तमान विश्व कप का अपना चौथा शतक पूरा किया। नीशम के इस ओवर में डुसेन को दो जीवनदान मिले।

उन्होंने बाद में इसी गेंदबाज पर चौका लगाकर 101 गेंद पर अपना शतक पूरा किया जो वर्तमान विश्व कप में उनका दूसरा सैकड़ा है। टॉम लैथम ने इन दोनों की साझेदारी तोड़ने के लिए सात गेंदबाजों का उपयोग किया। इस बीच हेनरी को मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मैदान छोड़ना पड़ा।

🔄 Change Of Innings



Rassie van der Dussen (133) & Quinton de Kock(114) led a batting exhibition from the Proteas 🇿🇦🏏



Some ferocious hitting from David Miller in the last 10 overs ensured the Proteas reach 357/4



🇳🇿 need 358 runs to win #NZvSA#BePartOfIt#CWC23pic.twitter.com/5ya5RBL1zh — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 1, 2023

साउदी ने 40वें ओवर में डिकॉक को बैकवर्ड प्वाइंट पर कैच करा कर यह साझेदारी तोड़ी। इस बार फिलिप्स ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की। डुसेन ने शतक पूरा करने के बाद नीशम पर लगातार दो छक्के लगाए जबकि मिलर ने यही रवैया फिलिप्स के खिलाफ अपनाकर 46वें ओवर में टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया। साउदी ने डुसेन को बोल्ड करके इन दोनों के बीच 43 गेंद पर निभाई गई 78 रन की साझेदारी तोड़ी। मिलर ने नीशम पर छक्का लगाकर 29 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया।