CWC 2023: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर की 'टॉस कांस्पीरेसी थिएरी' पर मचा हंगामा, वसीम अकरम ने नकारते हुए कहा- मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है

Highlights सिकंदर बख्त ने कहा, टॉस के समय रोहित शर्मा किसी विपक्षी कप्तान की रेंज से दूर सिक्का फेंकते हैं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर अपने तर्क का वीडियो अंश भी ट्वीट किया वसीम अकरम ने इस थिएरी को नकारते हुए कहा, यह सिर्फ प्रायोजन के लिए है! मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है'

CWC 2023: भारत ने विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 रनों की शानदार जीत हासिल की, जिससे फाइनल में ब्लू ब्रिगेड का प्रवेश सुरक्षित हो गया। भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन करते हुए 397/4 का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ 50वां शतक लगाया और श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 70 गेंदों पर 105 रन बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। जबकि न्यूजीलैंड भारत को डराने में कामयाब रहा, खासकर डेरिल मिशेल के शानदार 134 और केन विलियमसन के 64 रन के साथ, मोहम्मद शमी के उल्लेखनीय गेंदबाजी प्रदर्शन, जिन्होंने पारी में सात विकेट लिए, ने भारत की अंतिम जीत सुनिश्चित की।

भारत की शानदार जीत के बावजूद, पाकिस्तान में सीमा पार से एक असामान्य टिप्पणी सामने आई, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सिकंदर बख्त के द्वारा, जिन्होंने रोहित शर्मा के टॉस उछालने के बारे में एक अजीब टिप्पणी की। एक विचित्र तर्क में, बख्त ने सुझाव दिया कि विरोधी कप्तान यह नहीं देख सकता कि सिक्का कहाँ गिर रहा है।

वास्तव में, उन्होंने अपने तर्क का वीडियो अंश भी ट्वीट किया, “क्या मैं आपको एक कांस्पीरेसी थिएरी दे सकता हूँ? टॉस के समय रोहित शर्मा किसी विपक्षी कप्तान की रेंज से दूर सिक्का फेंकते हैं। इस प्रकार, विपक्षी कप्तान कॉल के बारे में जाकर जांच नहीं कर सकता है,।” उन्होंने पाकिस्तान समाचार चैनल पर यह कहते हुए उद्धृत किया गया था।

Very strange the way Rohit Sharma throw the coin at toss, far away, don’t let other Captains to see, compare to other Captains in the WC , any reason?? @BCCI@TheRealPCB@CricketAus @CricketSouthAfrica #sikanderbakht#WorldCup23#IndiaVsNewZealand@ImRo45@ICCpic.twitter.com/KxhR2QyUZm