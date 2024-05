Seema Haider News: पाकिस्तानी सेना के शिविर में रहती थीं सीमा हैदर!, ऑडियो वायरल ने मचा दी खलबली, जानें वीडियो जारी कर सीमा ने कहा...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 15, 2024 11:48 AM

Seema Haider News: सीमा के पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक और पाकिस्तानी नागरिक के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है। वॉयरल ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर के चाचा हैं गुलाम अकबर है।