CWC 2023 AUS VS PAK: 'ससुर' और 'दामाद' इस क्लब में शामिल, विश्व कप में सर्वाधिक पांच विकेट लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, देखें

CWC 2023 AUS VS PAK: आईसीसी विश्व कप मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला बेंगलुरु में चल रहा है। कई रिकॉर्ड टूट गए और कई नए बन गए। इस बीच शाहीन शाह अफरीदी ने 5 विकेट हासिल किए और ससुर शाहिद अफरीदी क्लब में शामिल हुए। शाहिद अफरीदी की बेटी की शादी शाहीन के साथ हुई है।

ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर में 100 और 30वें ओवर में 200 रन करने के बाद 41वें ओवर में 300 रन पूरे किये। डेविड वार्नर ने उस्मान के खिलाफ एक रन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लगातार चौथा शतक पूरा किया और फिर मैदान में उछल कर जश्न मनाया। अपना 32वां जन्मदिन मना रहे मिचेल मार्श ने इसके बाद सैकड़ा पूरा किया। मार्श हालांकि शाहीन की गेंद में उस्मान को कैच देकर पवेलियन लौटे।

शाहीन ने अगली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को खाता खोले बगैर चलता किया। मार्श और वार्नर हालांकि विश्व कप में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाये। यह रिकॉर्ड 282 रन का है जो श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान और उपुल थरंगा ने 2011 विश्व कप में बनाया था। मार्श के आउट होने के बाद पाकिस्तान की टीम वापसी करने में सफल रही।

विश्व कप में सर्वाधिक पांच विकेट लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज

2 - शाहिद अफरीदी

2 - शाहीन अफरीदी>

पाकिस्तान के लिए विश्व कप के पहले मैच में दिए गए सर्वाधिक रनः

1/82 (9 ओवर)- उसामा मीर बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु, 2023

2/70 (10 ओवर) - शाहीन अफरीदी बनाम ऑस्ट्रेलिया, टॉनटन, 2019

2/63 (10 ओवर) - शादाब खान बनाम इंग्लैंड, नॉटिंघम, 2019

1/63 (12 ओवर) - सरफराज नवाज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया, लीड्स, 1975

विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक टीम स्कोरः

417/6 बनाम एएफजी, पर्थ, 2015

381/5 बनाम BAN, नॉटिंघम, 2019

377/6 बनाम एसए, बैसेटेरे, 2007

376/9 बनाम एसएल, सिडनी, 2015

367/9 बनाम PAK, बेंगलुरु, 2023

विश्व कप की एक पारी में किसी पाकिस्तानी गेंदबाज द्वारा दिए गए सर्वाधिक रनः

1/84 - हसन अली बनाम भारत, मैनचेस्टर, 2019

3/83 - हारिस रऊफ़ बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु, 2023

3/82 - वहाब रियाज़ बनाम इंग्लैंड, नॉटिंघम, 2019

1/82 - उसामा मीर बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु, 2023।

सलामी बल्लेबाजों डेविड वॉर्नर (163) और मिशेल मार्श (121) की शतकीय पारियों और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 203 गेंद में 259 रन की साझेदारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व कप मैच में शुक्रवार को यहां पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 367 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया।

वॉर्नर ने 124 गेंद की पारी में 14 चौके और नौ छक्के लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार चौथी शतकीय पारी खेली। मार्श ने अपनी दूसरी शतकीय पारी के दौरान 10 चौके और नौ छक्के जड़े। यह विश्व कप इतिहास में केवल चौथा मौका है जब दोनों सलामी बल्लेबाजों ने एक ही मैच में शतक बनाए। वॉर्नर के एकदिवसीय करियर का यह 21वां शतक है।

ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय 400 के स्कोर की तरफ बढ़ रही थी लेकिन शाहीन शाह अफरीदी (10 ओवर में 54 रन पर पांच विकेट) की अगुवाई में आखिरी 10 ओवरों में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को 370 रन के अंदर रोक दिया। वॉर्नर ने इस दौरान 10 और 105 रन पर मिले दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए विश्व कप का अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया तो वहीं मार्श ने भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की सपाट पिच और छोटी बाउंड्री का फायदा उठाते हुए आसानी से बड़े शॉट खेले।

पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भी शुरुआती ओवर में खराब गेंदबाजी की जिस पर रन बनाने में वॉर्नर और मार्श को कोई परेशानी नहीं हुई। पारी की शुरुआत में शाहीन की गेंद पर उस्मान मीर ने अगर वॉर्नर का कैच पकड़ लिया होता तो पाकिस्तान को इतनी फजीहत का सामना नहीं करना पड़ता।

इस समय वार्नर 10 रन पर थे जबकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 22 रन था। वॉर्नर ने इसके बाद बेखौफ बल्लेबाजी की। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने नौवें ओवर में विकेट की तलाश में गेंद हारिस राऊफ (83 रन पर तीन विकेट) को दी लेकिन वॉर्नर और मार्श ने इस ओवर से 24 रन बटोरे।

हसन अली की गेंदों को शुरुआती ओवरों में स्विंग मिल रहा था लेकिन बाद में वॉर्नर ने उनके खिलाफ आसानी से रन बनाये। इस दौरान उनका एक छक्का स्टेडियम की छत पर जा गिरा। पाकिस्तान ने इसके बाद उस्मान और बायें हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज का सहारा लिया लेकिन टीम को कोई फायदा नहीं मिला।