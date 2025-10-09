कमिंस और हेड ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़ने के लिए IPL टीम से 58 करोड़ रुपये का सौदा ठुकराया

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के वनडे और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस और स्टार बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़ने और विदेशी टी20 लीग में पूर्णकालिक रूप से खेलने के लिए 1 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (58.46 करोड़ रुपये) के वार्षिक सौदे को ठुकरा दिया है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय टीम के इन दोनों दिग्गजों को कथित तौर पर एक आईपीएल टीम समूह द्वारा यह आकर्षक प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहने के लिए विनम्रतापूर्वक इस सौदे को अस्वीकार कर दिया।

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों खिलाड़ियों के प्रबंधन ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष सितारे अपने वार्षिक अनुबंधों के माध्यम से 1.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (8.76 करोड़ रुपये) कमाते हैं, जबकि कमिंस अपनी कप्तानी के भत्ते को मिलाकर लगभग 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (17.52 करोड़ रुपये) कमाते हैं।

कमिंस और हेड दोनों इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शीर्ष कमाई करने वालों में शामिल हैं, कमिंस ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के लिए खेलते हुए 18 करोड़ रुपये कमाए, जबकि हेड ने उसी टीम के लिए खेलते हुए 2025 सीज़न के लिए 14 करोड़ रुपये का वेतन प्राप्त किया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, राज्य संघों और खिलाड़ी संघों के बीच बिग बैश लीग (बीबीएल) के निजीकरण पर चर्चा चल रही है। कमिंस और हेड को दिए गए सौदों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बदलते परिदृश्य और बीबीएल में निजी निवेश लाने की आवश्यकता के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।

इस निवेश से खिलाड़ियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी और यह टी20 लीग फ्रैंचाइज़ी मालिकों के बढ़ते वैश्विक नेटवर्क से भी जुड़ेगा। इससे पहले, जोफ्रा आर्चर को भी मुंबई इंडियंस (एमआई) के लिए पूरे साल खेलने और 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए 75 लाख डॉलर का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इस तेज गेंदबाज ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

इस साल की शुरुआत में, हेनरिक क्लासेन ने दुनिया भर की टी20 लीगों में खेलने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्यास की घोषणा कर दी थी। टी20 लीगों की लोकप्रियता दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ियों को आकर्षित कर रही है, ऐसे में राष्ट्रीय बोर्डों के लिए शीर्ष प्रतिभाओं को बनाए रखना मुश्किल होगा। बीसीसीआई, ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड शीर्ष प्रतिभाओं को बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन कम संपन्न देशों के लिए यह मुश्किल होने की संभावना है।