CSK VS KKR IPL 2023: बल्लेबाज या गेंदबाज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, धोनी ने कहा- इस खिलाड़ी ने इस सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया

Highlights चेन्नई को छह विकेट पर 144 रन पर रोकने के बाद केकेआर ने जीत हासिल की। स्पिनरों के खिलाफ 150 रन का पीछा करना भी कठिन हो सकता था। हार के लिए किसी बल्लेबाज या गेंदबाज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।

CSK VS KKR IPL 2023: चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने स्कोर कम बनाया। हमें 180 रन बनाने चाहिए थे। जब आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं और दूसरी पारी में पहली गेंद फेंकी जाती है, तो आपको पता चलता है कि यह कैसा पिच है।

मुझे लगता है कि ओस ने बड़ा अंतर पैदा किया। अगर आप पहली पारी की दूसरी पारी से तुलना करते हैं, तो पहली पारी में स्पिनरों के लिए काफी मददगार था। स्पिनरों के खिलाफ 150 रन का पीछा करना भी कठिन हो सकता था। इस हार के लिए किसी बल्लेबाज या गेंदबाज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हालात का खेल पर बड़ा असर पड़ा।

धोनी ने कहा कि इस सीजन में शिवम दूबे ने शानदार प्रदर्शन किया है। उसने जिस तरह से किया है उससे बहुत खुश हूं और उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह गेम दर गेम जारी रखे और जो उसने जो किया है उससे संतुष्ट न हो। उसने हमारे लिए बीच के ओवरों में अधिक से अधिक रन बनाने के लिए यह काम किया है।

धोनी ने मैच के बाद प्रसारकों से कहा, ‘‘ दूसरी पारी में जब हमने पहली गेंद फेंकी तभी हमें पता चल गया था कि हमें 180 के करीब रन बनाने चाहिए थे।’’ उन्होंने हालांकि टीम की हार के लिए किसी खिलाड़ी पर दोष मढ़ने की जगह परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया।

धोनी ने कहा, ‘‘ हमारी गेंदबाजी के समय ओस ने बड़ा अंतर पैदा किया। हम वास्तव में अपने किसी भी गेंदबाज को दोष नहीं दे सकते। बस परिस्थितियों का खेल पर बड़ा प्रभाव पड़ा।’’ धोनी ने इस मौके पर 34 गेंद में नाबाद 48 रन की पारी खेलने वाले शिवम दुबे और तीन विकेट लेने वाले दीपक चाहर की तारीफ की।

