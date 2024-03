CSK vs GT: आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का जीत अभियान जारी, दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस को 63 रनों से रौंदा

Highlights सीएसके ने चेन्नई के एम.ए.चिदंबरम स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 63 रनों से जीत दर्ज की पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के सामने 207 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा जिसके जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन ही बना सकी

CSK vs GT, IPL 2024: चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को चेन्नई के एम.ए.चिदंबरम स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 63 रनों से जीत दर्ज की। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के सामने 207 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा था जिसके जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 143 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की तरफ से साईं सुदर्शन ने सर्वाधिक रनों की पारी खेली। उन्होंने 31 गेंदों में 37 रन बनाए। जिसमें 3 चौके शामिल रहे। उनके बाद ऋद्धिमान साहा और डेविड मिलर ने 21-21 रनों की पारी खेली।

इसके अलावा अन्य कोई जीटी का बल्लेबाज सीएसके की अटैकिंग के सामने टिक नहीं सका। चेन्नई की तरफ से दीपक चाहर, मुश्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे ने दो-दो विकेट लिए। तुषार देशपांडे ने 5.20 की इकॉनोमी से गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे के चार ओवर में केवल 21 रन दिए। विकेट लेने वाले गेंदबाजो में पथिराना और डेरिल मिचेल भी शामिल रहे। दोनों को एक-एक सफलता अर्जित हुई।

2⃣ in 2⃣ for Chennai Super Kings 👏👏



That's some start to #TATAIPL 2024 for the men in yellow 💛



Scorecard ▶️ https://t.co/9KKISx5poZ#TATAIPL | #CSKvGT | @ChennaiIPLpic.twitter.com/njrS8SkqcM