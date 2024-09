County Cricket: अजिंक्य रहाणे ने 40वां प्रथम श्रेणी शतक लगाया, लीसेस्टरशायर के लिए पहला शतक

Highlights लीसेस्टरशायर के लिए रहाणे ने दूसरी पारी में 190 गेंदों पर 102 रन बनाए उन्होंने जनवरी 2023 में असम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में अपना 39वां शतक बनाया शनिवार को स्टंप्स तक रहाणे और हैंड्सकॉम्ब 47 और 33 रन बनाकर नाबाद रहे

County Cricket: भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ग्लैमरगन के खिलाफ काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 2 मैच में लीसेस्टरशायर के लिए अपना पहला 40वां प्रथम श्रेणी शतक जड़कर दिखाया कि उनमें अभी भी बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता है। रहाणे ने कार्डिफ़ के सोफिया गार्डन्स में लीसेस्टरशायर की वापसी का नेतृत्व करते हुए अपने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

लीसेस्टरशायर के लिए रहाणे ने दूसरी पारी में 190 गेंदों पर 102 रन बनाए, जो ग्लैमरगन द्वारा पहली पारी में 9 विकेट पर 550 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद अपनी उम्मीदों को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रहाणे ने प्रथम श्रेणी शतक के अपने लगभग दो साल के इंतज़ार को खत्म किया। उन्होंने जनवरी 2023 में असम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में अपना 39वां शतक बनाया।

लीसेस्टरशायर के दो विदेशी बल्लेबाजों रहाणे और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने मिलकर टीम को संकट से उबारा, जब टीम 74 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। लीसेस्टरशायर की टीम पहली पारी में 251 रन पर आउट हो गई थी, जिससे टीम मुश्किल में फंस गई थी।

शनिवार को स्टंप्स तक रहाणे और हैंड्सकॉम्ब 47 और 33 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों बल्लेबाजों ने दिन की शुरुआत की और चौथे विकेट के लिए 183 रन जोड़े। रहाणे ने चौथे दिन लंच ब्रेक से पहले पार्ट-टाइम ऑफ स्पिनर किरण कार्लसन को आउट किया, जबकि हैंड्सकॉम्ब 90 के पार चले गए।

𝗠𝗔𝗜𝗗𝗘𝗡 𝗟𝗘𝗜𝗖𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥𝗦𝗛𝗜𝗥𝗘 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 💯🤩



What a knock by @ajinkyarahane88! He cuts back-to-back deliveries for four to reach his first century for the Foxes. What a player. 💫



