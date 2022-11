Highlights कांग्रेस सांसद शशि थरूर लक्ष्मण की बातों से प्रभावित नहीं दिखे। थरूर ने कहा कि वीवीएस लक्ष्मण कहते हैं कि पंत ने चौथे नंबर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उनका साथ देना अहम है। थरूर ने कहा कि पंत के लिए एक और विफलता, जिसे स्पष्ट रूप से सफेद गेंद वाले क्रिकेट से ब्रेक की जरूरत है।

नई दिल्ली: दाएं हाथ के बल्लेबाज संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वो टीम इंडिया के लिए लगातार खेल नहीं पा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में 36 रन बनाने के बाद सैमसन को दूसरे वनडे मैच से बाहर कर दिया गया क्योंकि टीम प्रबंधन एक ऑलराउंडर रखना चाहता था, जो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी कर सके।

टीम इंडिया ने तीसरे वनडे के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं किया, जिसकी वजह से संजू सैमसन को एक बार फिर बेंच पर बैठना पड़ा। तीसरे वनडे से पहले इस सीरीज के लिए भारत के मुख्य कोच वीवीएस लक्ष्मण ने मेजबान ब्रॉडकास्टर से बात की जहां उन्होंने ऋषभ पंत के बारे में बात की और बताया कि कहां बाएं हाथ के बल्लेबाज को वनडे में बल्लेबाजी करनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर लक्ष्मण की बातों से प्रभावित नहीं दिखे। इसी क्रम में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "वीवीएस लक्ष्मण कहते हैं कि पंत ने चौथे नंबर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उनका साथ देना अहम है। वह खराब फॉर्म वाला एक अच्छा खिलाड़ी है जो अपनी पिछली 11 पारियों में से 10 में विफल रहा है; सैमसन का वनडे मैचों में औसत 66 है, उन्होंने अपने पिछले सभी 5 मैचों में रन बनाए हैं और बेंच पर हैं। जाओ पता लगाओ।"

One more failure for Pant, who clearly needs a break from white-ball cricket. One more opportunity denied to @IamSanjuSamson who now has to wait for the @IPL to show that he’s one of the best too-order bats in India. #IndvsNZhttps://t.co/RpJKkDdp5n