Champions Trophy 2025: 5 बड़े खिलाड़ी बाहर?, मिचेल स्टार्क, कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श और मार्कस स्टोइनिस, कैसे होगा ऑस्ट्रेलिया बेड़ा पार?

Highlights ऑस्ट्रेलिया की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने अचानक संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती 15 सदस्यीय टीम में 5 बदलाव किए हैं।

Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटके पर झटका लग रहा है। कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, ऑलराउंडर मिशेल मार्श और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस के अचानक संन्यास के बाद सुपर स्टार बॉलर मिशेल स्टार्क भी टीम से नाम वापस ले लिया है। तेज गेंदबाजी तिगड़ी चोटिल होने के कारण बाहर हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। आगामी आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्टीव स्मिथ की अगुवाई वाली टीम मिशेल स्टार्क के बिना होगी।

Australia's finalised squad is finally in for the upcoming #ChampionsTrophy - with Mitch Starc the latest big name to miss

Australia will need to make four changes to their preliminary squad for the upcoming #ChampionsTrophy with confirmation skipper Pat Cummins and fellow fast bowler Josh Hazlewood have been ruled out of the tournamenthttps://t.co/zYgCBUQb0v— cricket.com.au (@cricketcomau) February 6, 2025