कप्तान हरमनप्रीत कौर पर चढ़ा जीत का खुमार, बॉडी पर बनवाया वर्ल्ड कप का टैटू

Harmanpreet Kaur: हरमनप्रीत कौर ने भारत की महिला विश्व कप जीत को एक टैटू के ज़रिए अमर कर दिया। यह जीत दशकों के लंबे इंतज़ार का अंत करती है और टीम की दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है।

By अंजली चौहान | Updated: November 5, 2025 12:24 IST2025-11-05T12:22:33+5:302025-11-05T12:24:13+5:30

Captain Harmanpreet Kaur got World Cup tattoo on her body | कप्तान हरमनप्रीत कौर पर चढ़ा जीत का खुमार, बॉडी पर बनवाया वर्ल्ड कप का टैटू

कप्तान हरमनप्रीत कौर पर चढ़ा जीत का खुमार, बॉडी पर बनवाया वर्ल्ड कप का टैटू

Harmanpreet Kaur: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऐतिहासिक आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब दिलाने के बाद हरमनप्रीत कौर ने एक नया टैटू बनवाया है। यह टैटू विश्व कप ट्रॉफी का है जिस पर 2025 और 52 अंक अंकित हैं जो उस वर्ष और फाइनल में जीत के अंतर का संकेत है।

उन्होंने अपने नए टैटू की तस्वीर के साथ लिखा, "यह हमेशा के लिए मेरे दिल और त्वचा पर अंकित है। पहले दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और अब मैं तुम्हें हर सुबह देखूँगी और आभारी रहूँगी।"

हरमनप्रीत का जीवन भर का सपना आखिरकार रविवार रात को साकार हुआ जब उन्होंने महिला विश्व कप ट्रॉफी उठाई और भारत को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका पर 52 रनों से ऐतिहासिक जीत दिलाई।


अपने बचपन के सपने को पूरा करने के बाद, भारतीय कप्तान ने अगली पीढ़ी के लिए एक सरल लेकिन प्रभावशाली संदेश साझा किया: "सपने देखना कभी बंद न करें। आप कभी नहीं जानते कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाएगा।"

बीसीसीआई द्वारा जारी एक वीडियो में, हरमनप्रीत ने बताया कि कैसे उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत बचपन में अपने पिता के बल्ले से खेलते हुए हुई थी, जो उस समय उनके लिए बहुत बड़ा था। 

उन्होंने कहा, "जब से मैंने बचपन में पसंद-नापसंद को समझना शुरू किया, मेरे हाथ में हमेशा एक बल्ला रहा है। मुझे आज भी याद है कि हम अपने पिता के किट बैग से एक बल्ले से खेला करते थे। बल्ला बहुत बड़ा था।" 

उन्होंने आगे कहा, "एक दिन, मेरे पिता ने अपना एक पुराना बल्ला काटकर मेरे लिए छोटा कर दिया। हम उससे खेला करते थे। जब भी हम टीवी पर कोई मैच देखते थे, या भारत को खेलते हुए देखते थे, या विश्व कप देखते थे, तो मैं सोचती थी कि मुझे भी ऐसे ही मौके की ज़रूरत है। उस समय, मुझे महिला क्रिकेट के बारे में पता भी नहीं था।" 

इस पल का लगभग बीस साल इंतज़ार करने के बाद, 36 वर्षीय कप्तान ने फाइनल के बाद अपनी गहरी भावनाओं और कृतज्ञता का इज़हार किया।

उन्होंने कहा, "निजी तौर पर, यह बहुत भावुक पल है क्योंकि बचपन से ही यह मेरा सपना था। जब से मैंने खेलना शुरू किया, एक दिन विश्व कप जीतना मेरा सपना था। अगर मुझे अपनी टीम का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो मैं इस मौके को गँवाना नहीं चाहती।

उन्होंने कहा कि तो, मैंने ये सारी बातें अपने दिल की गहराइयों से कहीं। और भगवान ने एक-एक करके सब कुछ सुन लिया। यह जादू जैसा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक सब कुछ कैसे ठीक हो गया। सब कुछ एक-एक करके होता रहा। आखिरकार, हम विश्व चैंपियन हैं। मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ, बहुत विनम्र हूँ, भगवान की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमें यह टीम दी, जिसका हम इतने सालों से सपना देख रहे थे, और हम इस पल को जी रहे हैं।

Open in app
टॅग्स :Harmanpreet KaurICC Women's World CupTeam IndiaCricketहरमनप्रीत कौरआईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कपटीम इंडियाक्रिकेट