Canada vs USA Live Score: 95 गेंद, 121 रन, 7 चौके और 5 छक्के, कनाडा बॉलर पर टूटे पड़े अमेरिकी कप्तान पटेल

Canada vs USA Live Score: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2023-27 खेला जा रहा है। अमेरिका और कनाडा के बीच रनों की बारिश हो रही है। अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट पर 304 रन बनाए। गुजरात मूल के अमेरिकी कप्तान मोनांक पटेल ने शानदार शतक पूरा किया। पटेल ने कनाडा गेंदबाज को तोड़ कर रख दिया। पटेल ने 95 गेंद में 121 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान चौके और छक्के की बारिश कर दी। पटेल ने 7 चौके और 5 छक्के मारे। द हेग में मोनांक पटेल के धमाकेदार शतक ने यूएसए को कनाडा के खिलाफ मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

Monank Patel's blazing hundred guides USA to a commanding total against Canada at The Hague.



कनाडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान निकोलस किर्टन का फैसला गलत साबित हुआ। अमेरिका की ओर से स्टीवन टेलर ने 48 गेंद में 5 चौके की मदद से 27 रन की पारी खेली। श्यान जहांगीर ने 47 गेंद 57 नाबाद पारी खेली। 6 चौके उड़ाए। समित पटेल ने 83 गेंद में 63 रन बनाए और 5 चौके और एक छक्के उड़ाए।

