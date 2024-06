Canada vs Ireland T20 World Cup 2024: कनाडा की टी20 विश्व कप में पहली जीत, 137 रन अधिक, आयरलैंड की टीम 125 पर अटकी, टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ दूसरी बार

Highlights Canada vs Ireland, 13th Match T20 World Cup 2024: टी20 विश्व कप में दो दिनों में यह दूसरा उलटफेर है। Canada vs Ireland, 13th Match T20 World Cup 2024: ग्रुप अंक तालिका में अमेरिका और भारत के बाद तीसरे स्थान पर है। Canada vs Ireland, 13th Match T20 World Cup 2024: पाकिस्तान के खिलाफ गुरुवार को अमेरिका ने उलटफेर किया था।

Canada vs Ireland, 13th Match T20 World Cup 2024: निकोल्स किर्टोन (49) और श्रेयस मोव्वा (37) के बीच पांचवें विकेट के लिए 63 गेंद में 75 रन की बेहतरीन साझेदारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से कनाडा ने आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में शुक्रवार को यहां आयरलैंड को 12 रन से हराकर उलटफेर किया। कनाडा ने सात विकेट पर 137 रन बनाने के बाद आयरलैंड को सात विकेट पर 125 रन पर रोककर टी20 विश्व कप में अपनी पहली और टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ खेल के सबसे छोटे प्रारूप में दूसरी जीत दर्ज की।

Scenes in New York! 🗽



Ireland are 74/6 at the 15-over mark courtesy of a brilliant bowling display from Canada 👏#T20WorldCup | #CANvIRE | 📝: https://t.co/ElskSM9xILpic.twitter.com/qqEUci66DZ — ICC (@ICC) June 7, 2024

Just shy of a half century 🏏



Nicholas Kirton is awarded the @Aramco POTM after his 49 runs help Canada to victory over Ireland.#T20WorldCup#CANvIREpic.twitter.com/SG23KEDthZ — ICC (@ICC) June 7, 2024

टी20 विश्व कप में दो दिनों में यह दूसरा उलटफेर है। पाकिस्तान के खिलाफ गुरुवार को अमेरिका ने उलटफेर किया था और अब कनाडा की आयरलैंड पर जीत के बाद यह ग्रुप रोमांचक हो गया है। आयरलैंड की यह लगातार दूसरी हार है। कनाडा की दो मैचों में यह पहली जीत है। टीम इसके साथ ही ग्रुप अंक तालिका में अमेरिका और भारत के बाद तीसरे स्थान पर है।

Mark Adair leads the points ☘️



Play the official #T20WorldCup Fantasy for the chance to win exclusive prizes and more 🏆



Build your team now 👉 https://t.co/PACh9EW8XVpic.twitter.com/28ayeRe8IX — ICC (@ICC) June 7, 2024

आयरलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करते समय 59 रन पर छह विकेट गंवाकर मुश्किल में थी लेकिन मार्क एडेर (34) और जॉर्ज डोकरेल (नाबाद 30) ने सातवें विकेट के लिए 41 गेंद में 62 रन की साझेदारी कर मैच को रोमांचक बनाया लेकिन टीम को उलटफेर से नहीं बचा सके। कनाडा के लिए जेरेमी गोर्डन और डिनोल हेलिंगर ने दो-दो विकेट लिये।

Canada WIN in New York! 🇨🇦



A superb bowling performance from them against Ireland sees them register their first Men's #T20WorldCup win 👏#CANvIRE | 📝: https://t.co/rYLPhX7ldCpic.twitter.com/axdtyEFrDg — ICC (@ICC) June 7, 2024

जुनैद सिद्दीकी और साद बिन जफर को एक-एक सफलता मिली। पिछले मैच में अमेरिका के खिलाफ 31 गेंद में 51 रन बनाने वाले किर्टोन एक रन से अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गये लेकिन उन्होंने 35 गेंद की पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाकर टीम की मैच में वापसी करायी। कनाडा की टीम नौवें ओवर में 53 रन पर चौथा विकेट गंवाने के बाद मुश्किल में थी लेकिन मैन ऑफ द मैच किर्टोन और विकेटकीपर मोव्वा ने मुश्किल पिच पर टीम को संघर्षपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। मोव्वा ने आखिरी गेंद पर रन आउट होने से पहले 36 गेंद की पारी में तीन चौके जड़े।

आयरलैंड के लिए क्रेग यंग और बैरी मैकार्टी ने दो-दो विकेट लिये जबकि एडेर और गैरेथ डेलनी को एक-एक सफलता मिली। कनाडा के गेंदबाजों ने लक्ष्य का बचाव करते हुए पावरप्ले में आयरलैंड के बल्लेबाजों को आक्रामक होने का मौका नही दिया। शुरुआती पांच ओवर में टीम बिना विकेट गंवाये सिर्फ 25 रन ही बना सकी।

रन गति को तेज करने की कोशिश में कप्तान पॉल स्टर्लिंग (नौ) हवा में ऊंचा शॉट खेल बैठे और विकेट के पीछे मोव्वा ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। इसी ओवर में एंडी बलबर्नी ने अपनी पारी का पहला चौका लगाया लेकिन अगले ओवर में सिद्दीकी ने उनकी 19 गेंद में 17 रन की पारी को खत्म कर दिया। साद बिन जफर ने हैरी टेकटर (सात) को पवेलियन की राह दिखाई तो वहीं लोर्कन टकर (10) गफलत का शिकार होकर रन आउट हो गये। हेलिंगर ने अपने अगले दो ओवर में कुर्टिस कैंफर (चार) और गेराथ डेनली (तीन) का विकेट चटकाकर आयरलैंड की मुश्किलें बढ़ा दी।

महज 59 रन पर छह विकेट गंवाने के बाद डोकरेल और एडेर ने कुछ ओवरों तक संभल कर बल्लेबाजी की। आयरलैंड को आखिरी पांच ओवरों में 64 रन की जरूरत थी और डोकरेल ने 16वें ओवर में सिद्दीकी के खिलाफ चौका और छक्का लगाया तो वही एडेर कलीम सना के खिलाफ चौका और छक्का जड़ा टीम के रनों का शतक पूरा किया।

इन दोनों ओवरों में 14-14 रन बनाकर टीम ने मैच में वापसी की। एडेर को इसके बाद किस्मत का साथ मिला और 19वें ओवर में सना के खिलाफ दो बार गेंद बल्ले का किनारा लेकर चार रनों के लिए चली गयी। आखिरी ओवर में आयरलैंड को 17 रन की जरूरत थी और गोर्डन ने अपनी ही गेंद पर एडेर का कैच लपक कर कनाडा के खेमे में जोश भर दिया।

आयरलैंड के बल्लेबाज इसके बाद बाउंड्री नहीं लगा सके। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने में कनाडा को भी अच्छी शुरुआत नहीं मिली। नवनीत धालीवाल (छह) ने जोश लिटिल के खिलाफ चौका लगाया लेकिन तीसरे ओवर में एडेर का शिकार बन गये। दूसरे छोर से आरोन जॉनसन (14) ने लिटिल के खिलाफ लगतार गेंदों पर चौका जड़ने के बाद क्रंग यंग की गेंद पर कैंफर को कैच दे बैठे।

परगट सिंह ने बैरी मक्कार्थी के खिलाफ लगातार गेंदों पर चौका जड़कर पावर प्ले में टीम के स्कोर को दो विकेट पर 37 रन तक पहुंचाया। उनकी 14 गेंद में 18 रन की पारी यंग ने लिटिल के हाथों कैच कराकर खत्म किया। नौवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आये लेग स्पिनर डेलनी ने दिलप्रीत सिंह (सात) को पवेलियन की राह दिखायी।

किर्टोन और मोव्वा ने इसके बाद संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दौड़कर रन चुराने पर ध्यान दिया। मोव्वा ने 13वें ओवर में यंग के खिलाफ दो चौके लगाने के दौरान 26 गेंद के बाउंड्री के सूखे को खत्म किया। किर्टोन ने यंग के खिलाफ 15वें ओवर की आक्रामक तेवर दिखाते हुए शुरुआती दो गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर टीम के रनों का शतक पूरा किया।

फिर एक रन लेकर मोव्वा के साथ 44 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। उन्होंने आखिरी गेंद पर एक और छक्का जड़ इस ओवर से 18 रन बटोरे। मैकार्टी ने 19वें ओवर में किर्टोन को आउट करने के बाद हेलिंगर को खाता खोले बिना चलता कर ओवर में दो विकेट झटके। मोव्वा ने आखिरी ओवर में चौका लगाया लेकिन अंतिम गेंद पर रन आउट हो गये।

आयरलैंड पर जीत टीम के लिए गर्व का मौका: कनाडा के कप्तान

आयरलैंड के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के ग्रुप ए मैच में उलटफेर करने के बाद कनाडा के कप्तान साद बिन जफर ने इसे गौरवान्वित करने वाला पल करार देते हुए कहा कि टीम के हर खिलाड़ी ने इस जीत में अपना योगदान दिया। कनाडा ने शुक्रवार को यहां सात विकेट पर 137 रन बनाने के बाद आयरलैंड को सात विकेट पर 125 रन पर रोककर टी20 विश्व कप में पहली बार जीत का स्वाद चखा।

जफर ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘ एक टीम के रूप में मेरे लिए यह बहुत गर्व का क्षण है। आयरलैंड ने अच्छी गेंदबाजी की और शुरुआती ओवरों में तीन विकेट लेकर हमें बैकफुट पर धकेल दिया था।’’ उन्होंने टीम को 137 तक तक पहुंचाने के लिए मध्यक्रम के बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि पिच को देखते हुए उनकी टीम इस लक्ष्य के बचाव को लेकर सकारात्मक थी।

उन्होंने कहा, ‘‘ एक बार जब हम 137 रन तक पहुंच गए, तो हमें पता था कि यह बचाव के लिए एक अच्छा स्कोर है।’’ कप्तान ने कहा, ‘‘ हमें हर किसी से अच्छे प्रदर्शन की जरूरत थी। प्रत्येक गेंदबाज पर गर्व है कि उन्होंने जरूरत पड़ने पर बेहतरीन गेंदबाजी की। पिच पर गेंद धीमी आ रही थी और यह बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं था।’’

आयरलैंड ने कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने हार पर निराशा जताते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता था। उन्होंने कहा, ‘‘ यह हमारे इस हार को पचा पाना मुश्किल है। यह ऐसा लक्ष्य था जिसे हासिल किया जा सकता था। हमें खेल के हर विभाग में सुधार करना होगा।’’ स्टर्लिंग ने कहा, ‘‘उम्मीद है कि आने वाले मैच हमारे लिए अच्छे रहेंगे।