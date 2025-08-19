Buchi Babu Tournament: मुंबई के पूर्व सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने दूसरे दिन महाराष्ट्र के लिए जड़ा शतक

Buchi Babu Tournament: पृथ्वी शॉ ने चेन्नई में चल रहे बुची बाबू टूर्नामेंट में महाराष्ट्र के लिए अपने पहले ही मैच में शतक जड़कर मुंबई के चयनकर्ताओं को एक संदेश दिया। इस सलामी बल्लेबाज ने 122 गेंदों में 14 चौकों और एक छक्के की मदद से शतक पूरा किया। खराब फॉर्म और फिटनेस के कारण टीम से बाहर किए जाने के बाद शॉ को मुंबई से स्थानांतरित कर दिया गया था।

पिछले सीज़न में मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम से बाहर होने और खराब फॉर्म और फिटनेस के कारण विजय हज़ारे ट्रॉफी के लिए नहीं चुने जाने के बाद, 25 वर्षीय साह महाराष्ट्र टीम में शामिल हुए थे। मुंबई क्रिकेट से विदाई के बाद, शॉ ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, "अपने करियर के इस पड़ाव पर, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र टीम में शामिल होने से मुझे एक क्रिकेटर के रूप में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं वर्षों से मिले अवसरों और समर्थन के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का तहे दिल से आभारी हूँ।"

उन्होंने आगे कहा, "महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने हाल के वर्षों में राज्य भर में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, महिला एमपीएल, कॉर्पोरेट शील्ड और डी.बी. देवधर टूर्नामेंट जैसी पहल उनके विजन का प्रमाण हैं।"

उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि इस तरह के प्रगतिशील सेटअप का हिस्सा बनने से एक क्रिकेटर के रूप में मेरे सफर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुझे महाराष्ट्र टीम में रुतुराज गायकवाड़, अंकित बावने, राहुल त्रिपाठी, रजनीश गुरबानी और मुकेश चौधरी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलने पर खुशी है।"

शॉ ने अब तक 58 प्रथम श्रेणी मैचों में 46.02 की औसत से 4556 रन बनाए हैं, जिसमें 13 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वोच्च स्कोर 379 रन रहा है। लिस्ट-ए मैचों में, उन्होंने 55.72 की औसत और 125.74 के स्ट्राइक-रेट से 3399 रन बनाए हैं। टी20 में, उन्होंने 151.54 के स्ट्राइक-रेट और 25.01 के औसत से 2902 रन बनाए हैं।

शॉ ने 2018 में किशोरावस्था में अपने पदार्पण मैच में शतक बनाया था। हालाँकि, उसके बाद से वह अपनी शुरुआती उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं और टीम इंडिया में अपनी जगह भी गँवा बैठे हैं। इस सलामी बल्लेबाज ने 2021 में अपनी जगह गंवाने से पहले भारत के लिए केवल पाँच टेस्ट, छह वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।