बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी: नागपुर टेस्ट में सूर्यकुमार यादव की जगह को लेकर भिड़े दो पूर्व क्रिकेटर, पुजारा को लेकर हुई भिड़ंत

Highlights नागपुर टेस्ट में सूर्यकुमार की जगह को लेकर भिड़े दो पूर्व क्रिकेटर पूर्व भारतीय चयनकर्ता सुनील जोशी और पूर्व तेज गेंदबाज डूडा गणेश ने रखी अपनी राय जोशी ने संभावित प्लेइंग 11 में पुजारा की जगह सूर्यकुमार को चुना

नई दिल्ली: 9 फरवरी से नागपुर में शुरू होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए पहले दो टेस्ट मैचों के लिए घोषित की गई भारतीय टीम में सूर्यकुमार यादव को भी जगह मिली है। दुनिया के नंबर एक टी20 खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव के मौजूदा फार्म को देखते हुए उन्हें अंतिम एकादश में शामल करने की वकालत कई पूर्व क्रिकेटर कर चुके हैं।

इसी बीच पूर्व भारतीय चयनकर्ता सुनील जोशी ने नागपुर में होने वाले पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 चुनी है। सुनील जोशी ने अपनी टीम में चेतेश्वर पुजारा की जगह सूर्यकुमार यादव को रखा है। जोशी ने जैसे ही ये लिस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की वैसे ही भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डूडा गणेश भड़क गए।

डूडा गणेश ने सुनील जोशी के टीम चयन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पुजारा की जगह किसी ऐसे खिलाड़ी को मौका नहीं दिया जा सकता, जिसने कोई टेस्ट मैच न खेला हो। डूडा गणेश ने ट्वीट किया, "पूर्व चयनकर्ताओं में से एक चाहते हैं कि टेस्ट टीम में सूर्या को पुजारा की जगह चुना जाए। इसे स्वीकार करना मुश्किल है। मेरा मतलब है कि यह सोचने का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है कि कोई पुजारा की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए जिसने अभी तक कोई टेस्ट नहीं खेला है। यह मेरे दिमाग को हैरान कर देता है। आश्चर्य है कि बेचारे पुजारा जीवन भर बलि का बकरा रहे हैं ।"

One of the ex selectors wants Surya to be chosen ahead of Pujara for tests. Let that sink in. I mean, the audacity to even think that one can replace Pujara with someone who’s yet to play a test, boggles my mind. No wonder poor Pujara has been a scapegoat all his life #BGT2023