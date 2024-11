Border-Gavaskar series: 5 मैचों की सीरीज में बुमराह ब्रिगेड को थकाने का लक्ष्य?, पुजारा ने 1258 गेंदें खेलकर 3 शतक मारे, लाबुशेन ने कहा- लंबी पारी खेलना चाहूंगा...

Highlights यह श्रृंखला हम सभी के लिये अहम है । 100, 150 या 200 ओवर हो चुके होंगे जिससे काफी फर्क पड़ेगा । तीनों का यह पहला आस्ट्रेलिया दौरा है ।

Border-Gavaskar series: आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन भारतीय तेज आक्रमण को थकाने के लिये लंबी पारी खेलना चाहते हैं जिस तरह से पिछली दो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला में चेतेश्वर पुजारा ने खेली थी । पुजारा ने 2018 . 19 में चार टेस्ट की सात पारियों में 1258 गेंदें खेलकर तीन शतक जमाये थे । वह भारत की जीत के सूत्रधारों में से एक थे । उन्होंने 2020 . 21 की श्रृंखला में 928 गेंदें खेली जो श्रृंखला में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक थी और इस बार भी उन्होंने जीत में अहम योगदान दिया । लाबुशेन ने ‘ईएसपीएन क्रिकइन्फो’ से कहा ,‘‘ यह श्रृंखला हम सभी के लिये अहम है ।

Will struggling Labuschagne re-discover his mojo at Perth against India?



