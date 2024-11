Border-Gavaskar series BGT fever: टेस्ट मैच में डेब्यू करेंगे नाथन मैकस्वीनी?, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बनाई रणनीति, जानें कैसे करेंगे सामना

Highlights दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है। जसप्रीत बुमराह का एक्शन अनूठा है। मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के वीडियो देखकर तैयारी कर रहे हैं।

Border-Gavaskar series BGT fever: भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जरिये टेस्ट पदार्पण करने जा रहे आस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज नाथन मैकस्वीनी ने कहा कि वह स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से मिलने वाली अनूठी चुनौती का सामना करने के लिये तैयार हैं। मैकस्वीनी को शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट और हाल ही में भारत के खिलाफ ‘ए’ सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के बाद आस्ट्रेलियाई टीम में जगह मिली। साउथ आस्ट्रेलिया के 25 वर्ष के मैकस्वीनी 22 नवंबर से शुरू हो रहे पर्थ टेस्ट में उस्मान ख्वाजा के साथ पारी का आगाज करेंगे।

मैकस्वीनी ने मीडिया से कहा ,‘बुमराह का एक्शन अनूठा है। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है। उसके एक्शन की कॉपी कर पाना मुश्किल है । मुझे उसका सामना करने का इंतजार है।’ भारत ए पर 2-0 से मिली जीत में आस्ट्रेलिया ए की कप्तानी करने वाले मैकस्वीनी ने कहा कि वह बुमराह और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के वीडियो देखकर मानसिक तैयारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा ,‘मैंने उनकी गेंदबाजी के क्लिप देखे हैं और मैं मानसिक रूप से उसका सामना करने के लिये खुद को तैयार कर रहा हूं। एक नये गेंदबाज का सामना करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है और सिर्फ एक्शन देखकर उसकी तैयारी नहीं की जा सकती।’

मैकस्वीनी ने कहा ,‘पिछले एक महीने से मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं और मेरी तैयारी पक्की है। उम्मीद है कि मैं इस लय को कायम रख सकूंगा। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और टेस्ट क्रिकेट की चुनौतियों के बारे में सीखने के लिये मैं उत्सुक हूं।’