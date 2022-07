Ben Stokes Retirement: घरेलू मैदान पर अंतिम एकदिवसीय खेलने उतरे बेन स्टोक्स, छलके आंसू, देखें वीडियो

Highlights इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड क्रिकेट ने वीडियो शेयर किया है।

Ben Stokes Retirement: इग्लैंड के स्टार आलराउंडर और 2019 एकदिवसीय विश्व कप में टीम की खिताबी जीत के हीरो बेन स्टोक्स आज अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। यह 31 वर्षीय खिलाड़ी मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरहम के अपने घरेलू मैदान पर अपना अंतिम एकदिवसीय खेल रहा है।

चेस्टर-ले-स्ट्रीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम जब मैदान पर उतर रही थी तो माहौल भावुक हो गया। बेन स्टोक्स की आंखों में आंसू था। इंग्लैंड क्रिकेट ने वीडियो शेयर किया है।

भीड़ अपने स्थानीय नायक से विदा ले रही हैं। इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है और आज उनका आखिरी मैच होगा। 2019 विश्व कप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फाइनल में उनके प्रदर्शन को कौन भूल सकता है!

स्टोक्स के एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय करियर को लार्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 विश्व कप फाइनल में उनके ‘प्लेयर आफ द मैच’ प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। उनके नाबाद 84 रन की मदद से इंग्लैंड की टीम अपना पहला 50 ओवर का विश्व खिताब जीतने में सफल रही थी। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान स्टोक्स ने 104 एकदिवसीय मुकाबलों में 2919 रन बनाने के अलावा 74 विकेट भी चटकाए।

Stepping out in ODI cricket at his home ground for one last time. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvSA 🇿🇦 | @benstokes38 pic.twitter.com/oTUhHWQJku

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के बयान में स्टोक्स के हवाले से कहा गया, ‘‘मैं मंगलवार को डरहम में इंग्लैंड के लिए अपना अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलूंगा। मैंने इस प्रारूप से संन्यास लेने का फैसला किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह बेहद मुश्किल फैसला था। मैंने अपने साथियों के साथ इंग्लैंड की ओर से खेलने के प्रत्येक लम्हे का लुत्फ उठाया। हमारा सफर शानदार रहा।’’

स्टोक्स ने कहा, ‘‘यह निर्णय लेना जितना कठिन था उतना इस तथ्य से निपटना कठिन नहीं है कि मैं अपने साथियों को अब इस प्रारूप में अपना 100% नहीं दे सकता। इंग्लैंड की ओर से खेलने पर किसी के लिए भी इससे कम का प्रयास स्वीकार्य नहीं है। ’’ आयरलैंड के खिलाफ 2011 में एकदिवसीय पदार्पण करने के बाद स्टोक्स इंग्लैंड के शीर्ष आलराउंडर बनकर उभरे और उन्होंने इस प्रारूप में तीन शतक जड़े। स्टोक्स ने कहा कि वह अपना अपना शत प्रतिशत नहीं दे पा रहे और अब उनके लिए तीनों प्रारूप में खेलना व्यावहारिक नहीं रहा।

One ODI career comes to an end, another starts.



Congratulations @mattyjpotts 🧢



South Africa win the toss and will bat first!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvSA 🇿🇦