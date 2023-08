BCCI Media Rights: मुकेश और नीता अंबानी की कंपनी ने खरीदे अधिकार, इस चैनल पर दिखेगा घरेलू अंतरराष्ट्रीय मैच, जानें क्या है प्रति मैच डील

Highlights जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 टेलीविजन चैनल में लाइव एक्शन दिखेगा। मार्च 2028 में समाप्त होने वाले समझौते के तहत वायकॉम 18 पांच वर्षों के दौरान 88 खेलों का प्रसारण करेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के साथ शुरू होगा।

BCCI Media Rights: मुकेश और नीता अंबानी की कंपनी वायकॉम 18 ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टीवी और डिजिटल अधिकार जीत लिए हैं। प्रति गेम 67.8 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 टेलीविजन चैनल में लाइव एक्शन दिखेगा। बीसीसीआई के घरेलू अंतरराष्ट्रीय खेलों के मीडिया अधिकार हासिल किए।

पिछले सीजन में आईपीएल के डिजिटल अधिकार हासिल करने के बाद वायकॉम 18 ने इस बार पांच साल के लिए भारत में भारतीय क्रिकेट टीम के द्विपक्षीय मैचों के टीवी और डिजिटल दोनों अधिकार हासिल करके बड़ी सफलता हासिल की है। मार्च 2028 में समाप्त होने वाले समझौते के तहत वायकॉम 18 पांच वर्षों के दौरान 88 खेलों का प्रसारण करेगा।

Congratulations @viacom18 🤝 for winning the @BCCI Media Rights for both linear and digital for the next 5 years. India Cricket will continue to grow in both spaces as after @IPL, and @wplt20, we extend the partnership @BCCI Media Rights as well. Together we will continue to…