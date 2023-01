Highlights BCCI ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने की घोषणा की बोर्ड ने कहा कि आरएफपी 9 फरवरी, 2023 तक खरीद के लिए उपलब्ध रहेगा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को WPl सीज़न 2023-2027 के लिए शीर्षक प्रायोजन का अधिकार मिलेगा

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। महिला टी20 लीग को भारत की महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा जा रहा है और बीसीसीआई अगले पांच वर्षों के लिए शीर्षक प्रायोजन के लिए बोलियां स्वीकार कर रहा है। बीसीसीआई ने ट्विटर पर लिखा, "बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग सीजन 2023-2027 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने की घोषणा की।"

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, "बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग सीज़न 2023-2027 के लिए शीर्षक प्रायोजन अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं से बोलियां आमंत्रित करता है। पात्रता आवश्यकताओं, बोलियों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, शीर्षक प्रायोजक के अधिकार और दायित्वों सहित निविदा प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विस्तृत नियम और शर्तें, आदि 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' (RFP) में निहित हैं, जो कि 1,00,000 रुपये के गैर-वापसी योग्य शुल्क के भुगतान के साथ-साथ किसी भी लागू वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान की प्राप्ति पर उपलब्ध कराया जाएगा। आरएफपी दस्तावेजों की खरीद की प्रक्रिया इस नोटिस के अनुबंध ए में सूचीबद्ध है। आरएफपी 9 फरवरी, 2023 तक खरीद के लिए उपलब्ध रहेगा।"

