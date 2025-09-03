Virat Kohli Fitness: BCCI ने विराट कोहली के लिए बदला नियम, इंग्लैंड में हुआ कोहली का फिटनेस टेस्ट; जानें क्यों

Virat Kohli Fitness:क्रिकेट की दुनिया में अक्सर खिलाड़ियों की फिटनेस और चयन पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन जब बात विराट कोहली की आती है, तो यह मामला और भी ज्यादा सुर्खियां बटोरता है। हाल ही में यह खबर सामने आई है कि विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट भारत के बजाय लंदन में दिया है, जबकि रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल जैसे अन्य सभी खिलाड़ियों को बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में यह टेस्ट देना पड़ा।

इस विशेष "छूट" ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सवालों के घेरे में ला दिया है। खेल विशेषज्ञों और प्रशंसकों का कहना है कि क्या BCCI अपने नियमों में सभी खिलाड़ियों के लिए समान मानदंड लागू करता है या फिर कुछ खिलाड़ियों को 'विशेष' दर्जा दिया जाता है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब भारतीय टीम एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दौरे के लिए तैयारी कर रही है, और खिलाड़ियों की फिटनेस पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

यह विवाद न केवल BCCI के नियमों पर बल्कि टीम चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाता है। क्या एक खिलाड़ी को विदेश में फिटनेस टेस्ट देने की अनुमति देना उचित है, जब अन्य सभी को स्वदेश में ही मानदंडों का पालन करना होता है? इस मुद्दे पर BCCI की चुप्पी और विराट कोहली को दी गई 'शाही छूट' ने बहस को और भी तेज कर दिया है।

गौरतलब है कि इस साल के अंत में शुरू होने वाले व्यस्त अंतरराष्ट्रीय सत्र से पहले किए जा रहे फिटनेस आकलन में, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जैसे शीर्ष खिलाड़ियों का 29 अगस्त को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मूल्यांकन किया गया। परीक्षण का पहला चरण मुख्य रूप से आधारभूत शक्ति और रिकवरी पैटर्न पर केंद्रित था।

जिन खिलाड़ियों ने अपनी फिटनेस जाँच पूरी की, उनमें रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और संजू सैमसन जैसे स्थापित नाम शामिल हैं, साथ ही रुतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह जैसी उभरती प्रतिभाएँ भी शामिल हैं। हालाँकि ज़्यादातर खिलाड़ी ज़रूरी फ़िटनेस मानकों पर खरे उतरे, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का चल रही कंडीशनिंग या कार्यभार प्रबंधन के कारण आंशिक मूल्यांकन ही हुआ।

दूसरे चरण का परीक्षण सितंबर में होना है और इसमें वे खिलाड़ी शामिल होंगे जो वर्तमान में रिहैब या "खेल में वापसी" चरण में हैं। केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, ऋषभ पंत और नितीश रेड्डी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनका अगले महीने मूल्यांकन होने की उम्मीद है।

हाल के वर्षों में चोटों और खिलाड़ियों के कार्यभार प्रबंधन के एक गंभीर मुद्दे के रूप में उभरने के साथ, बीसीसीआई ने फ़िटनेस प्रोटोकॉल पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रमुख श्रृंखलाओं या टूर्नामेंटों से पहले अनिवार्य मंज़ूरी अब एक मानक बन गई है, जिसका उद्देश्य अंतिम समय में खिलाड़ियों के हटने से बचना और पूरी तरह से शारीरिक रूप से तैयार रहना है।

हालांकि कोहली के लंदन स्थित परीक्षण को एक बार का मामला माना जा सकता है, लेकिन यह बीसीसीआई के लिए एक व्यापक प्रश्न खड़ा करता है।