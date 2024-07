आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे टेस्ट में बाउंड्री जा रही गेंद को फील्डर ने ऐसा रोका कि बल्लेबाज ने दौड़कर ले लिए 5 रन, वीडियो वायरल

Highlights यह 18वें ओवर की दूसरी गेंद थी जब एंडी मैकब्राइन ने ऑफ-साइड पर एक बेहतरीन ड्राइव खेली जो तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा की गेंद पर सीमा रेखा की ओर तेजी से बढ़ रही थी लेकिन फील्डर टेंडाई चतारा ने गेंद को सीमारेखा से पहले ही रोक दिया, लेकिन वह बाउंड्री पार काफी दूर चले गए इस बीच बल्लेबाज ने दौड़कर ही 5 रनों को पूरा कर लिया

Ireland vs Zimbabwe Test: क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। इसमें नियम के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है। इसी कड़ी में आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच एकमात्र टेस्ट के दौरान कुछ विचित्र ही देखने को मिला। जिसमें एक बल्लेबाज विकेटों के बीच दौड़कर 5 रन बनाने में सफल रहा। यह घटना मैच के चौथे दिन हुई, जब आयरलैंड 74/5 के स्कोर पर था और 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरा था। यह 18वें ओवर की दूसरी गेंद थी जब एंडी मैकब्राइन ने ऑफ-साइड पर एक बेहतरीन ड्राइव खेली, जो तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा की गेंद पर सीमा रेखा की ओर तेजी से बढ़ रही थी।

गेंद सीमा रेखा की ओर तेजी से बढ़ी, जिससे जिम्बाब्वे के टेंडाई चतारा ने गेंद को रस्सी से कुछ सेंटीमीटर पहले ही रस्सी से टकराने से रोकने के लिए दौड़ लगाई। लेकिन, रन की गति ने फील्डर को सीमा रेखा से आगे ले गया, जिससे उसके लिए गेंद को जल्दी से वापस करना असंभव हो गया। जब तक फील्डर ने गेंद को उठाकर वापस फेंका, तब तक एंडी मैकब्राइन और लोरकन टकर ने विकेटों के बीच दौड़कर टीम के कुल स्कोर में 5 रन जोड़ दिए थे।

मैच के लिए मैकबर्न और टकर ने छठे विकेट के लिए 96 रन जोड़े, जिसके बाद आयरलैंड को जीत से 41 रन दूर ब्लेसिंग मुजरबानी ने आउट कर दिया। हालांकि, होलीवुड के पास जन्मे मार्क एडेयर ने 24 रन बनाकर जल्दी ही क्रीज पर वापसी की और विजयी चौका लगाया, जिससे आयरलैंड ने 158-6 के स्कोर पर जीत हासिल की और एक दिन से भी अधिक समय शेष रहते जीत दर्ज की।

31 वर्षीय ऑफ स्पिनर मैकब्राइन को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, जिन्होंने जिम्बाब्वे की दो पारियों में कुल 7-75 रन बनाए। आयरलैंड के कप्तान एंडी बालबर्नी ने कहा, "मैकब्राइन वह खिलाड़ी है जिसे आप अपने क्रिकेट बैग में रखना चाहेंगे और हर जगह ले जाना चाहेंगे। वह असाधारण रूप से कुशल है और आज पुरस्कार का हकदार है।"

