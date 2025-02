Zimbabwe vs Ireland, Only Test 2025: 5 दिन, 40 विकेट और 1053 रन?, अफगानिस्तान के बाद 2 टेस्ट में जिंबॉब्वे को हराया, लगातार तीसरा मैच आयरलैंड ने जीता

Highlights Zimbabwe vs Ireland, Only Test 2025: लगातार 3 मैच में जीत हासिल की है। Zimbabwe vs Ireland, Only Test 2025: पहले सात टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था। Zimbabwe vs Ireland, Only Test 2025: जिंबॉब्वे को 63 रन से हराकर लगातार तीसरा टेस्ट मैच जीता।

Zimbabwe vs Ireland, Only Test 2025: आयरलैंड ने सोमवार को यहां एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के पांचवें और अंतिम दिन जिंबॉब्वे को 63 रन से हराकर लगातार तीसरा टेस्ट मैच जीता। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने आयरलैंड को 2017 में पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया था जिससे वह टेस्ट क्रिकेट खेलने की योग्यता हासिल कर गया। आयरलैंड को हालांकि अपने पहले सात टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब उसने लगातार तीन मैच में जीत हासिल की है।

उसने पिछले साल मार्च में अफगानिस्तान को हराया था और इसके बाद अब जिंबॉब्वे के खिलाफ लगातार दूसरी जीत दर्ज की। जिंबॉब्वे के सामने 292 रन का लक्ष्य था लेकिन वेस्ली मेदवर के 84 रन के बावजूद उसकी टीम 228 रन पर आउट हो गई। आयरलैंड की तरफ से बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू हम्फ्रेस ने छह विकेट लिए।