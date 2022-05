Bangladesh vs Sri Lanka: मैथ्यूज और चांदीमल का कमाल, छठे विकेट के लिए 199 रन, बांग्लादेश पर हार का खतरा, छह विकेट शेष, 107 रन पीछे

Highlights पहले टेस्ट में 199 रन बनाने वाले मैथ्यूज ने नाबाद 145 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर शाकिब अल हसन ने 96 रन देकर पांच विकेट चटकाए। श्रीलंका ने दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 282 रन से की।

Bangladesh vs Sri Lanka: एंजेलो मैथ्यूज और दिनेश चांदीमल के शतक के बाद श्रीलंका ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन गुरुवार को यहां दूसरी पारी में बांग्लादेश का स्कोर चार विकेट पर 34 रन करके मैच और सीरीज जीतने की ओर कदम बढ़ाए।

बांग्लादेश को पारी की हार टालने के लिए अब भी 107 रन की दरकार है जबकि उसके छह विकेट शेष हैं। दिन का खेल खत्म होने पर मुशफिकुर रहीम 14 जबकि लिटन दास एक रन बनाकर खेल रहे थे। पहली पारी में भी इन दोनों ने उस समय रिकॉर्ड 272 रन की साझेदारी की थी जब टीम 24 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद संकट में थी।

पहले टेस्ट में 199 रन बनाने वाले मैथ्यूज ने नाबाद 145 रन की पारी खेली जबकि चांदीमल ने 124 रन बनाए जिससे श्रीलंका ने पहली पारी में 506 रन बनाकर 141 रन की बढ़त हासिल की। बांग्लादेश ने पहली पारी में 365 रन बनाए थे। मैथ्यूज और चांदीमल ने छठे विकेट के लिए 199 रन जोड़कर श्रीलंका का पलड़ा भारी किया।

