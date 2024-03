Bangladesh vs Sri Lanka, 3rd ODI: बांग्लादेश ने श्रीलंका को पटकर कूटा, 4 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा, 101 पर भारी 18 गेंद में 48 रन

Highlights 4 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। तीसरे एकदिवसीय मैच में श्रीलंका को पटकर कूट डाला। रिशद ने हसरंगा की गेंद पर सिर्फ 11 गेंदों में 40 रन बनाए।

Bangladesh vs Sri Lanka, 3rd ODI: बांग्लादेश ने तीसरे एकदिवसीय मैच में श्रीलंका को पटकर कूट डाला। 4 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। पहला मैच बांग्लादेश और दूसरा मैच श्रीलंका ने जीता था। रिशाद हुसैन ने 18 गेंद में 48 नाबाद रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। हुसैन की पारी 101 रन पर भारी पड़ गई। श्रीलंका के जेनिथ लियानाज ने 102 गेंद में 101 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। हुसैन को प्लेयर ऑफ द मैच और नजमुल हुसैन शान्तो को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 10 विकेट पर 235 रन बनाए, जवाब में बांग्लादेश की टीम 40.2 ओवर में 6 विकेट पर 237 रन बनाकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। पहला वनडे बांग्लादेश ने 6 विकेट से दर्ज की थी। दूसरे मैच में श्रीलंका ने पलटवार करते हुए 3 विकेट से जीत दर्ज की थी। दोनों टीम के बीच दो मैच की टेस्ट सीरीज 22 मार्च से शुरू होगी।

Janith Liyanage led Sri Lanka’s fightback with his maiden international century, helping them set a target of 236 🎯



Can Bangladesh chase this down to seal the series?#BANvSL | 📝 https://t.co/TjrnHHTtxkpic.twitter.com/o3iPTKVA5R