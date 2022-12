Bangladesh vs India 2022: पकड़ो कैच और जीतो मैच, राहुल, शिखर और वाशिंगटन ने कैच टपकाए और बांग्लादेश ने छीन ली जीत

Highlights केएल राहुल और अनुभवी शिखर धवन ने कैच टपका दिए। बांग्लादेश को जीत के लिये 32 रन की जरूरत थी। वाशिंगटन सुंदर थर्ड मैन पर आसान कैच नहीं लपक सके।

Bangladesh vs India 2022: क्रिकेट में कहावत है पकड़ो कैच और जीतो मैच। आज टीम इंडिया ने खिलाड़ियों ने थोक के भाव में कैच छोड़े। भारत की जीत की उम्मीद जगी थी, लेकिन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले केएल राहुल और अनुभवी शिखर धवन ने कैच टपका दिए।

बांग्लादेश को जीत के लिये 32 रन की जरूरत थी। वाशिंगटन सुंदर थर्ड मैन पर आसान कैच नहीं लपक सके, जिससे मिराज और मुस्तफिजुर ने 46 ओवर में टीम को लक्ष्य तक पहुंचाकर जीत दिलायी। पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में भारत को एक विकेट से हराया।

बांग्लादेश ने 40वें ओवर में अपना नौंवा विकेट 136 रन पर हसन महमूद (शून्य) के रूप में गंवा दिया था लेकिन भारतीय टीम अगले छह ओवर में अंतिम विकेट नहीं झटक सकी। इसमें मेहदी हसन (39 गेंद, चार चौके, दो छक्के) और मुस्तफिजुर रहमान (नाबाद 10 रन) के बीच अंतिम विकेट के लिये 51 रन की साझेदारी ने अहम भूमिका अदा की।

शाकिब (36 रन पर पांच विकेट) के पांच विकेट से बांग्लादेश ने लोकेश राहुल (73) के जुझारू अर्धशतक के बावजूद भारत को 41.2 ओवर में 186 रन पर ढेर कर दिया था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 40वें ओवर तक 136 रन पर नौ विकेट झटक लिये थे, वर्ना भारतीय टीम मैच पहले ही गंवा देती।

