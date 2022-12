BAN vs IND: बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन का दोहरा शतक, सबसे तेज डबल सेंचुरी जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने

Bangladesh vs India 3rd ODI: भारतीय ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मुकाबले में अपने वनडे करियर का दोहरा शतक लगाया है। सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मात्र 126 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने 200 रन बनाए। उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए हैं। चोटिल कप्तान रोहित शर्मा की जगह तीसरा वनडे खेल रहे बाये हाथ के बल्लेबाज ने 85 गेंदों का सामना करते हुए 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से शतक जड़ा। ईशान किशन ने बाउंड्री के चारों तरफ रन बनाए और 210 रन बनाकर आउट हुए।

ईशान किशन दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के सातवें बल्लेबाज बन गए हैं। जबकि वे चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने बल्ले से डबल सेंचुरी जड़ी है। इससे पहले ईशान किशन ने अपने वनडे करियर के पहले मैच में भी शतक जड़कर अपनी बल्लेबाजी का दमखम दिखा दिया था। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में इशान शतक से चूक गए थे और 93 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन उस कसर को उन्होंने यहां पूरा कर दिया।

What a knock from Ishan Kishan, becoming only the fourth Indian to score a double century in ODIs 👏 #BANvIND



More 👇https://t.co/JyLypZld1A