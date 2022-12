Bangladesh vs India 2022: डेब्यू टेस्ट में सैकड़ा जड़ने वाले चौथे बांग्लादेशी बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन खिलाड़ी शामिल

Highlights पदार्पण टेस्ट मैच में ही सैकड़ा जड़ने वाले चौथे बांग्लादेशी बल्लेबाज बने। अमीनुल इस्लाम, मोहम्मद अशरफुल और अबुल हसन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। अमीनुल इस्लाम ने भारत के खिलाफ यह कारनामा किया था।

Bangladesh vs India 2022: बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन ने टीम इंडिया के खिलाफ कारनामा कर दिया। डेब्यू टेस्ट मैच में सैकड़ा जमाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। जाकिर हसन ने 224 गेंद का सामना किया और 100 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल है।

हसन अक्षर पटेल पर चौका लगाकर अपने पदार्पण टेस्ट मैच में ही सैकड़ा जड़ने वाले चौथे बांग्लादेशी बल्लेबाज बने। उनसे पहले अमीनुल इस्लाम, मोहम्मद अशरफुल और अबुल हसन ने यह उपलब्धि हासिल की थी। अमीनुल ने भारत के खिलाफ यह कारनामा किया था।

