Bangladesh vs India 2022: 500 छक्के लगाने वाले पहले इंडियन, दुनिया के दूसरे खिलाड़ी, बांग्लादेश के खिलाफ सबसे अधिक रन, कोहली से आगे निकले

Bangladesh vs India 2022: बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। शर्मा ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान 500 छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले भारतीय और दुनिया भर में सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने हैं।

मैदान में हाथ में चोट लगने के बाद नंबर 9 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, रोहित ने रन चेज में देर से जोरदार संघर्ष किया। रोहित ने 500 अंतरराष्ट्रीय छक्कों की संख्या पूरी कर ली। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल आगे हैं और उनके नाम 533 छक्के हैं। किसी अन्य भारतीय बल्लेबाज के नाम 400 से ज्यादा छक्के नहीं हैं। 359 छक्कों के साथ एमएस धोनी भारतीय खिलाड़ियों में रोहित के सबसे करीब हैं।

Skipper Rohit Sharma is out with the No.10 batter 😯 Can India win it from here? #BANvIND | Scorecard 👉 https://t.co/A76VyZDXby pic.twitter.com/ZAG4E8z4Ax

विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ 14 मैचों में 694 रन बनाए हैं। तीन शतक और तीन अर्धशतक हैं। विराट ने 26 फरवरी 2014 को फतुल्लाह में बांग्लादेश के खिलाफ 136 रनों की अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली थी। दूसरी तरफ रोहित भी ज्यादा दूर नहीं हैं।

Captain @ImRo45 is doing everything he can to help #TeamIndia get over the line. He has hit 4x6 and 1x4 and is batting on 37 from 22 balls.



India are 252-9 and need 20 in the final over. pic.twitter.com/VaOY7C08yf