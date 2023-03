Ban vs Eng 2023: बांग्लादेश बॉलर पर अकेले भारी पड़े मलान, 8 चौके और 4 छक्के की मदद से कूट डाले 114 रन, 8 गेंद पहले इंग्लैंड ने मारी बाजी, 1-0 से आगे

Highlights बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.2 ओवर में 209 रन पर आउट हो गयी। इंग्लैंड तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। दूसरा मैच मीरपुर में ही शुक्रवार को खेला जाएगा।

Bangladesh vs England 2023: डाविड मलान के शतक की मदद से इंग्लैंड ने बुधवार को यहां तीन मैचों की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में बांग्लादेश को तीन विकेट से हराया। बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 47.2 ओवर में 209 रन पर आउट हो गयी। इंग्लैंड तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया।

Dawid Malan's brilliant hundred guides England to a win against Bangladesh in the first ODI 🙌#BANvENG | 📝 Scorecard: https://t.co/ssDaqaen3Fpic.twitter.com/ZONMbJHPCj — ICC (@ICC) March 1, 2023

उसकी तरफ से नजमुल हसन शंटो ने सर्वाधिक 58 रन बनाये। इंग्लैंड के लिए धीमी पिच पर लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं था लेकिन मलान के आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से खेली गयी नाबाद 114 रन की पारी की मदद से उसने 48.4 ओवर में सात विकेट पर 212 रन बनाकर जीत दर्ज की। दूसरा मैच मीरपुर में ही शुक्रवार को खेला जाएगा।

A fantastic ton for Dawid Malan as England edge close to a win 💥#BANvENG | 📝 Scorecard: https://t.co/fulHmZPzsKpic.twitter.com/hobgMGE0qz — ICC (@ICC) March 1, 2023