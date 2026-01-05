बांग्लादेश सरकार ने IPL के प्रसारण पर अनिश्चित काल के लिए लगाया बैन, मुस्तफिजुर रहमान विवाद के बाद लिया फैसला

ढाका:बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारण पर अनिश्चित काल के लिए बैन लगा दिया है। यह फैसला दोनों देशों के बीच चल रहे राजनीतिक तूफान के बीच दुनिया की सबसे अमीर फ्रेंचाइजी लीग के आने वाले एडिशन से एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को हटाए जाने के बाद लिया गया। इसके परिणामस्वरूप, देश के प्रशंसक अब किसी भी टीवी चैनल या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर IPL मैच कानूनी तौर पर नहीं देख पाएंगे।

मुस्तफिजुर को पिछले दिसंबर में अबू धाबी में IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में ₹9.20 करोड़ में खरीदा गया था। शनिवार को, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड ने KKR फ्रेंचाइजी से "हाल के घटनाक्रमों का हवाला देते हुए" मुस्तफिजुर को रिलीज़ करने के लिए कहा था। यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बिरादरी को पसंद नहीं आया।

बांग्लादेश सरकार ने अपने आदेश में कहा, "इस विषय को देखते हुए, यह सूचित किया जाता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से एक निर्देश सामने आया है, जिसमें बांग्लादेशी स्टार खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 26 मार्च 2026 से होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर करने की बात कही गई है।"

इसमें आगे कहा गया है, "भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऐसे फैसले का कोई सही कारण पता नहीं है, और इस फैसले से बांग्लादेश के लोगों को दुख, निराशा और गुस्सा आया है। इन हालात में, अगले आदेश तक, निर्देशों के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सभी मैचों और कार्यक्रमों का ब्रॉडकास्ट/टेलीकास्ट रोकने का अनुरोध किया जाता है। यह आदेश सही अथॉरिटी की मंज़ूरी से और जनता के हित में जारी किया गया है।"

शनिवार को, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने हाल के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का आदेश दिया। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

KKR, जिसने मिनी नीलामी में रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, ने फिर गाइडलाइंस के अनुसार 30 साल के खिलाड़ी को रिलीज़ कर दिया। अब तीन बार की चैंपियन टीम को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी साइन करने की इजाज़त होगी।

रहमान विवाद के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अपने T20 वर्ल्ड कप मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट कर दे।