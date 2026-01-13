टी20 विश्व कप खेलना है तो भारत में ही खेलना होगा?, 2 पत्र लिखने के बाद भी आईसीसी ने एक नहीं सुनी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका?

बीसीबी ने आईसीसी से अनुरोध किया था कि सुरक्षा कारणों से विश्व कप के उसके मैच भारत के बाहर कराये जायें लेकिन चूंकि सात फरवरी से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप का कार्यक्रम तय हो चुका है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 13, 2026 16:57 IST2026-01-13T16:57:09+5:302026-01-13T16:57:50+5:30

Bangladesh Cricket Board big blow want to play T20 World Cup played in India only Even after writing 2 letters ICC not listen single one | टी20 विश्व कप खेलना है तो भारत में ही खेलना होगा?, 2 पत्र लिखने के बाद भी आईसीसी ने एक नहीं सुनी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका?

file photo

Highlightsलिहाजा आईसीसी ने इस पर स्वीकृति नहीं दी है। बोर्ड का फैसला नहीं बदलेगा।तीन मैच कोलकाता में और एक मुंबई में खेलना है।

ढाकाः आईसीसी ने मंगलवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से टी20 विश्व कप के उसके मैच भारत से बाहर कराने की मांग पर पुनर्विचार का अनुरोध किया लेकिन बीसीसीबी ने सुरक्षा चिंताओं को दोहराते हुए ऐसा करने से इनकार किया है । एक बयान में बीसीबी ने कहा कि बोर्ड का फैसला वही है हालांकि आईसीसी ने उसका अनुरोध मानने से इनकार कर दिया है । इसने कहा कि दोनों पक्ष संभावित हल तलाशना जारी रखेंगे। बीसीबी ने आईसीसी से अनुरोध किया था कि सुरक्षा कारणों से विश्व कप के उसके मैच भारत के बाहर कराये जायें लेकिन चूंकि सात फरवरी से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप का कार्यक्रम तय हो चुका है।

लिहाजा आईसीसी ने इस पर स्वीकृति नहीं दी है। बीसीबी ने कहा ,‘‘ आईसीसी ने कहा है कि टूर्नामेंट का कार्यक्रम घोषित हो चुका है और बीसीबी से फैसले पर पुनर्विचार के लिये कहा है लेकिन बोर्ड का फैसला नहीं बदलेगा। दोनों पक्ष इसका हल तलाशना जारी रखने पर सहमत हो गए हैं ।’’

बयान में कहा गया ,‘‘ बीसीबी अपने खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ के हितों की रक्षा के लिये प्रतिबद्ध है और आईसीसी से इस मसले पर बातचीत भी जारी रखेगी ।’’ बीसीबी का कहना है कि उसके खिलाड़ियों का भारत जाना सुरक्षित नहीं है लेकिन आईसीसी की जोखिम आकलन रिपोर्ट में टीम को किसी तरह के खतरे की ओर इंगित नहीं किया गया है ।

आईसीसी के साथ बृहस्पतिवार को प्रेस कांफ्रेंस में बीसीबी की ओर से अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम, सीईओ निजामुद्दीन चौधरी और अन्य सीनियर अधिकारियों ने भाग लिया। बीसीबी ने कहा ,‘बातचीत के दौरान बीसीबी ने कहा कि टीम को भारत नहीं भेजने के फैसले पर वह अडिग है। बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने का अनुरोध भी दोहराया गया।’ बांग्लादेश को लीग चरण में तीन मैच कोलकाता में और एक मुंबई में खेलना है।

Open in app
टॅग्स :ICC T20 World CupBangladesh Cricket TeamICCBCCIआईसीसी टी20 वर्ल्ड कपबांग्लादेश क्रिकेट टीमआईसीसीबीसीसीआई