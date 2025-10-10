BANW vs NZW Women’s World Cup 2025: 100 रन से जीत, न्यूजीलैंड ने विश्व कप में खाता खोला?, बांग्लादेश को हराया, 2 अंक लेकर प्वाइंट टेबल में इस स्थान पर पहुंचा

Highlights BAN-W vs NZ-W Live Score, Women’s World Cup 2025: चौथे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी की। BAN-W vs NZ-W Live Score, Women’s World Cup 2025: बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। BAN-W vs NZ-W Live Score, Women’s World Cup 2025: डिवाइन और हॉलिडे ने सतर्कता से पारी को संभाला।

BAN-W vs NZ-W Live Score, Women’s World Cup 2025: महिला एकदिवसीय विश्व कप मैच में बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की। इस विश्व कप में कीवी टीम जीत के साथ खाता खोल लिया। 3 मैच में 2 हार के बाद पहली जीत हासिल की। बांग्लादेश की टीम 3 मैच में 1 जीत और 2 हार के साथ श्रीलंका और पाकिस्तान से आगे है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 227 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 127 रन बना सकी और 100 रन से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की ओर से ब्रुक हॉलिडे और कप्तान सोफी डिवाइन कमाल किया।

न्यूजीलैंड ने महिला विश्व कप मैच में शुक्रवार को यहां बांग्लादेश को 100 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने नौ विकेट पर 227 रन बनाने के बाद बांग्लादेश की पारी को 39.5 ओवर में 127 रन पर समेट दिया। बांग्लादेश के लिए फाहिमा खातून ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाये। न्यूजीलैंड के लिए जेस केर और लिय तहुहु ने तीन-तीन विकेट लिये।

ब्रुक हॉलिडे और कप्तान सोफी डिवाइन की चौथे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी की। पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 10.5 ओवर में 38 के स्कोर पर अपने पहले तीन विकेट जॉर्जिया प्लिमर (चार), सूजी बेट्स (29) और अमेलिया केर के रूप में गंवा दिए।

डिवाइन (63) और हॉलिडे (69) ने संभलकर खेलते हुए चौथे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी की। प्लिमर नौवें ओवर में लेग स्पिनर राबिया खान (30 रन पर तीन विकेट) की गेंद पर विकेटकीपर निगार सुल्ताना को कैच देकर आउट हुई। एक गेंद बाद बेट्स रन आउट हो गईं। राबिया ने इसके बाद केर को बोल्ड किया। डिवाइन और हॉलिडे ने सतर्कता से पारी को संभाला।

हॉलिडे ने ऑफ स्पिनर निशिता अख्तर की गेंद पर मिड-ऑन के ऊपर से चौका लगाकर शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अर्धशतक पूरा करने के बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए लेग स्पिनर शोर्ना अख्तर के खिलाफ छक्का जड़ा। उन्होंने 104 गेंद की पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया।

डिवाइन की संयमित और सतर्क पारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 38वें ओवर में अपना पहला चौका लगाया। उन्होंने निशिता अख्तर निशि के खिलाफ बड़े छक्के के साथ इस विश्व कप के तीन मैचों में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपना पचासा पूरा करने के बाद निशिता के खिलाफ एक और छक्का जड़ा।

उनकी 85 गेंद की पारी बोल्ड होकर खत्म हुई। आखिरी ओवरों में मैडी ग्रीन (25) ने तेजी से रन बनाये लेकिन न्यूजीलैंड ने उनके और जेस केर के विकेट को लगातार गेंदों पर गंवा दिया। बांग्लादेश ने आखिरी ओवरों में जल्दी जल्दी विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोक दिया।