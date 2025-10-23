BAN vs WI, 3rd ODI: बांग्लादेश के स्पिनरों ने वेस्टइंडीज को किया ध्वस्त, 2-1 से जीती सीरीज

BAN vs WI, 3rd ODI: बांग्लादेश के स्पिनरों ने सभी 10 विकेट लिए, जिससे उनकी टीम ने गुरुवार को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज को 179 रनों से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली।



इस प्रभावशाली जीत ने, जो कैरेबियाई टीम के खिलाफ उसकी दूसरी सबसे बड़ी और अब तक की सबसे बड़ी जीत है, बांग्लादेश को मार्च 2024 के बाद पहली बार एकदिवसीय श्रृंखला जीतने में मदद की।

लेग स्पिनर रिशाद हुसैन ने 54 रन देकर तीन विकेट लेकर एक सफल स्पेल डाला, जिससे उनके विकेटों की संख्या 12 हो गई, जो एकदिवसीय श्रृंखला में किसी भी बांग्लादेशी स्पिनर द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेट हैं। 297 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 30.1 ओवर में 117 रन पर आउट हो गई।

बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज़ नसुम अहमद ने भी 11 रन देकर तीन विकेट लिए और शीर्ष क्रम को तहस-नहस कर दिया, जबकि ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज और बाएं हाथ के तनवीर इस्लाम ने दो-दो विकेट लिए। टीम के एकमात्र तेज गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान को गेंदबाजी का मौका नहीं मिला।

इससे पहले, कप्तान मेहदी द्वारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद, बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज़ सैफ हसन और सौम्य सरकार ने 176 रनों की साझेदारी कर अपनी टीम को ठोस शुरुआत दिलाई।

सरकार ने 86 गेंदों में सात चौकों और चार छक्कों की मदद से 91 रनों की पारी खेली, जबकि अपने छठे वनडे में अपना पहला अर्धशतक जड़ने वाले सैफ 72 गेंदों में 80 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने छह चौके और इतने ही छक्के लगाए और बांग्लादेश ने 8 विकेट पर 296 रन बनाए।

अकील हुसैन, जिन्होंने दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में रोमांचक जीत दिलाकर सीरीज बराबर करवाई, ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 41 रन देकर चार विकेट लिए।

लेकिन जब सरकार और सैफ पिछले दो मैचों से बेहतर पिच पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वह ज़्यादातर अप्रभावी रहे, क्योंकि इस बार उछाल भी बराबर लग रहा था। नजमुल हुसैन शान्तो ने भी 55 रन बनाए, जिसके बाद अकील ने एक ओवर में तीन विकेट लिए।