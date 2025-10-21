BAN vs WI, 2nd ODI: बांग्लादेश के खिलाफ वेस्टइंडीज ने सुपर ओवर में जीता मुकाबला

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए, वेस्टइंडीज ने पूरे 50 ओवरों के लिए ऑल-स्पिन आक्रमण का इस्तेमाल करके एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया - जो पुरुष वनडे इतिहास में पहली बार हुआ।

Bangladesh vs West Indies, 2nd ODI: बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मंगलवार को ढाका में दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर ओवर में हार गई। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए, वेस्टइंडीज ने पूरे 50 ओवरों के लिए ऑल-स्पिन आक्रमण का इस्तेमाल करके एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया - जो पुरुष वनडे इतिहास में पहली बार हुआ। तेज गेंदबाज़ी करने वाले ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स की मौजूदगी के बावजूद, मेहमान टीम ने पूरे मैच में स्पिन गेंदबाज़ी ही की, जिसका फायदा उन्हें बांग्लादेश को 213 रनों पर रोकने में मिला।

अकील होसेन और गुडाकेश मोती ने शुरुआती सफलताएँ दिलाईं और शीर्ष क्रम को झकझोर दिया। सौम्य सरकार ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 89 गेंदों पर 45 रन बनाने के बाद, वह भी पारी के बीच में होसेन का शिकार हो गए। मध्यक्रम गति नहीं पकड़ पाया, पार्ट-टाइम स्पिनर एलिक अथानाज़े ने शानदार प्रदर्शन किया—10 ओवर में सिर्फ़ 14 रन देकर दो अहम विकेट लिए, जिनमें नजमुल हुसैन शान्तो और महिदुल इस्लाम के विकेट शामिल थे।

कप्तान मेहदी हसन मिराज ने पारी को संभालने की कोशिश की, उन्हें पुछल्ले बल्लेबाज़ों नासुम अहमद और नूरुल हसन का थोड़ा-बहुत साथ मिला। हालाँकि, मोती के दो विकेटों ने बांग्लादेश की वापसी को थोड़ा धीमा कर दिया, लेकिन रिशाद हुसैन ने 14 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी खेलकर मेजबान टीम को आखिरी क्षणों में ज़रूरी बढ़त दिलाई और टीम का स्कोर 200 के पार पहुँचा दिया।

वेस्टइंडीज़ के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने शुरुआत में ही नासुम अहमद के हाथों ब्रैंडन किंग को सस्ते में आउट कर दिया। एलिक अथानाज़े और कीसी कार्टी ने 51 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला, लेकिन पिछले मैच में छह विकेट लेने वाले रिशाद हुसैन ने एक बार फिर दोनों जमे हुए बल्लेबाज़ों को आउट करके पासा पलट दिया।

लगातार विकेट गिरने के बावजूद, वेस्टइंडीज़ के कप्तान शाई होप डटे रहे। उनकी नाबाद 53 रनों की पारी ने पारी को संभाला और मेहमान टीम के निचले क्रम ने भी लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत की राह पर बने रहने में अहम भूमिका निभाई। इस रोमांचक मुकाबले में होप और अकील होसेन ने अपनी टीम को बराबरी पर लाकर मुकाबला सुपर ओवर में खींच लिया।

बांग्लादेश ने निर्णायक मैच के लिए मुस्तफिजुर रहमान को चुना, जिन्होंने उनके अनुभव का पूरा फायदा उठाया। इस तेज़ गेंदबाज़ ने शुरुआत में ही शेरफेन रदरफोर्ड को आउट कर दिया, लेकिन होप का धैर्य एक बार फिर सामने आया। चतुराई से दौड़कर और थर्ड मैन के ऊपर से चार रन के लिए एक शानदार शॉट लगाकर वेस्टइंडीज़ ने 11 रन बनाए।

12 रनों का पीछा करते हुए, बांग्लादेश होसेन की लगातार स्पिन के सामने लड़खड़ा गया। सौम्य सरकार का बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर आउट होना महंगा साबित हुआ, और आखिरी गेंद पर वाइड होने के बावजूद, मेज़बान टीम हार गई। मरून रंग के खिलाड़ियों ने स्पिन के दबदबे और रोमांचक मुकाबले में कड़ी टक्कर के बाद मिली जीत का जश्न मनाया।

