BAN vs SL, Asia Cup 2023: बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया

BAN vs SL, Asia Cup 2023: एशिया कप में आज खेले जा रहे बांग्लादेश बनाम श्रीलंका के बीच मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतकर कप्तान शाकिब अल हसन ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। मुझे यह सूखा विकेट लग रहा है, उम्मीद है कि हम बोर्ड पर रन बना सकेंगे। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि श्रीलंका एक बहुत अच्छी टीम है, हमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। हमारी टीम में तीन सीमर और तीन स्पिनर हैं।

वहीं सह-मेजबान टीम श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते लेकिन बारिश के कारण टॉस हारना अच्छा है। विकेट को रोशनी में भी हमारी मदद करनी चाहिए। भले ही हमारे चार प्रमुख खिलाड़ी घायल हैं, लेकिन आधार अच्छी तरह से कवर हैं। आम तौर पर, मुझे यहां कुछ टर्न की उम्मीद है क्योंकि इन विकेटों में थोड़ा सा फटा हुआ है। बहुत ज्यादा उत्साहित हूं. हमारे पास छह बल्लेबाज, दो ऑलराउंडर और तीन वास्तविक गेंदबाज हैं। मथीशा पथिराना और डुनिथ वेलालेज खेल रहे हैं।

