Bangladesh vs England 2023: बांग्लादेश ने किया उलटफेर, तीसरे मैच में इंग्लैंड को 50 रन से हराया, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Bangladesh vs England 2023: बांग्लादेश ने तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को हराकर उलटफेर कर दिया। सीरीज पर इंग्लैंड ने 2-1 से कब्जा कर लिया। इंग्लैंड की टीम पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली थी।

तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवर में 246 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 43.1 ओवर में 196 रन से आउट हो गई। इंग्लैंड के खिलाड़ी आदिल राशिद को प्लेयर ऑफ द सीरीज और शाकिब अल हसन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय के 12वें वनडे शतक की मदद से इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश को 132 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली थी। रॉय ने 124 गेंद का सामना करते हुए 18 चौके और एक छक्के से 132 रन की पारी खेली जिससे इंग्लैंड ने सात विकेट पर 326 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

इसके बाद इंग्लैंड के अनुशासित गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 44.4 ओवर में 194 रन पर समेट दिया। इससे पहले बांग्लादेश को 2016 में इंग्लैंड से 1-2 से हारने के बाद घरेलू सरजमीं पर किसी भी द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला में हार नहीं मिली थी। डाविड मलान के शतक की मदद से इंग्लैंड ने पहले मैच में बांग्लादेश को तीन विकेट से हराया था।