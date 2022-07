IND vs ENG: विराट कोहली के सपोर्ट में सामने आए बाबर आजम, कहा- ये भी गुजर जाएगा, आप मजबूत रहो

Highlights पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम ने विराट कोहली को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "यह भी गुजर जाएगा। आप मजबूत रहो विराट कोहली।"

लंदन: भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरा वनडे मैच खेला गया, जिसे इंग्लिश टीम ने 100 रनों से जीत लिया। ऐसे में अब तीन वनडे मैचों वाली सीरीज में भारत और इंग्लैंड एक-एक मैच जीत चुके हैं, जिसकी वजह से तीसरा मैच काफी रोमांचक होने वाला है। हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में भी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए और 16 रन बनाकर आउट हो गए।

इस बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम ने विराट कोहली को लेकर गुरुवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "यह भी गुजर जाएगा। आप मजबूत रहो विराट कोहली।" बता दें कि कोहली पिछले कुछ समय से अपने खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। इसी क्रम में जहां एक ओर कई खिलाड़ी उन्हें रेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स हैं जो उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। वहीं, पाकिस्तान और विश्व क्रिकेट में बाबर आजम का उदय पिछले कुछ वर्षों में काफी स्थिर रहा है।

This too shall pass. Stay strong. #ViratKohlipic.twitter.com/ozr7BFFgXt