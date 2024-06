Highlights Babar Azam Pak vs Ind T20 World Cup 2024: मैच को लेकर बने माहौल के कारण खिलाड़ी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। Babar Azam Pak vs Ind T20 World Cup 2024: प्रशंसकों में भी इसको लेकर उत्साह बना रहता है। Babar Azam Pak vs Ind T20 World Cup 2024: पाकिस्तान में यह जीत 2021 में हासिल की थी।

Babar Azam Pak vs Ind T20 World Cup 2024: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बना माहौल, अपेक्षाओं का बोझ और दबाव खिलाड़ियों को नर्वस बना देता है लेकिन उन्होंने टी20 विश्व कप में रविवार को यहां होने वाले मैच से पहले अपने खिलाड़ियों को शांत बने रहने और अपने ‘बेसिक्स’ पर कायम रहने की सलाह दी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप में अभी तक जो सात मैच खेले हैं उनमें से उसे केवल एक में हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में यह जीत 2021 में हासिल की थी।

बाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के पॉडकास्ट में कहा,‘‘हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मैच पर किसी अन्य मैच की तुलना में अधिक चर्चा होती है। इसके लिए पूरी तरह से भिन्न माहौल तैयार किया जाता है तथा केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि प्रशंसकों में भी इसको लेकर उत्साह बना रहता है।’’

उन्होंने कहा,‘‘दुनिया में आप कहीं भी जाओ, आपको भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर चर्चा करते हुए लोग मिल जाएंगे। हर कोई अपने देश का समर्थन करता है। प्रत्येक प्रशंसक इस मैच का बेसब्री से इंतजार करता है और उसका ध्यान इस खास मैच पर लगा रहता है।’’ बाबर ने कहा,‘‘निश्चित तौर पर अपेक्षाओं और इस मैच को लेकर बने माहौल के कारण खिलाड़ी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं।

यह इस पर निर्भर करता है कि आप इससे कैसे निपटते हैं तथा जितना आप बेसिक्स (बुनियादी चीजों) ध्यान लगाएंगे उतना ही एक खिलाड़ी के रूप में आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ’’ उन्होंने कहा,‘‘यह बेहद दबाव वाला मैच होता है और अगर आप शांत बने रहते हैं तथा अपनी कड़ी मेहनत और कौशल पर विश्वास रखते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी।’’

पाकिस्तान के कप्तान को 2022 के टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर पाने का अब भी मलाल है। उन्होंने कहा,‘‘मेरा मानना है कि 2022 में हमें भारत के खिलाफ मैच जीतना चाहिए था लेकिन उन्होंने हमसे जीत छीन ली। सबसे अधिक पीड़ा जिंबॉब्वे के खिलाफ हार से हुई।

भारत के खिलाफ हार से इसलिए दुख हुआ क्योंकि हमने तब अच्छी क्रिकेट खेली थी तथा लोग हमारे प्रदर्शन की तारीफ कर रहे थे।’’ बाबर ने कहा कि आईसीसी ट्रॉफी जीतना उनका वास्तविक सपना है। उन्होंने कहा,‘‘एक बल्लेबाज के रूप में मैंने काफी कुछ हासिल किया है।

कप्तान के रूप में मैंने कुछ सीरीज जीती हैं। लेकिन आईसीसी ट्रॉफी जीतना एक अलग तरह की प्रेरणा है। आप तब अलग तरह के स्तर पर होते हैं और आपको काफी प्रशंसा मिलती है। इसलिए मेरा सपना आईसीसी ट्रॉफी जीतना और उसे पाकिस्तान को सौंपना है।’’