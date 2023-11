Babar Azam in World Cup: विश्व कप में आजम हुए फुस्स, 9 मैच में एक शतक नहीं, मैन ऑफ द मैच अवार्ड से दूर, टीम अंतिम-4 से बाहर, देखें आंकड़े

Highlights विश्व कप में बाबर आजम कुछ खास करिश्मा नहीं कर सके। विश्व कप 2023 टूर्नामेंट के बाद अपनी राष्ट्रीय टीम की कप्तानी छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई।

Babar Azam in the World Cup: पाकिस्तान के कप्तान बाबार आजम आईसीसी विश्व कप 2023 में बुरी तरह से फेल हो गए। विश्व कप में बाबर आजम कुछ खास करिश्मा नहीं कर सके। रन बनाने के मामले टॉप-15 में नहीं आ सके। 9 मैच में एक भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं जीता। इस विश्व कप में एक शतक भी नहीं बना सके।

मैन ऑफ द मैच अवार्डः 0

शतकः 0

मैच जीतने वाली पारीः 0

टीम का नं. 1 रैंकिंग हारी

आईसीसी नंबर एक बल्लेबाज खो दिया

भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ हार।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भारत में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 टूर्नामेंट के बाद अपनी राष्ट्रीय टीम की कप्तानी छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई। सेमीफाइनल में उम्मीदें खत्म हो गई।

इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच में शनिवार को यहां नौ विकेट पर 337 रन का मजबूत स्कोर बनाया। इंग्लैंड की तरफ से स्टोक्स (76 गेंदों पर 84 रन), जॉनी बेयरस्टो (61 गेंदों में 59 रन) और जो रूट (72 गेंदों में 60 रन) ने अर्धशतक लगाए। पाकिस्तान की तरफ से तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने 64 रन देकर तीन जबकि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम ने दो-दो विकेट लिए।

पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 6.4 ओवर में लक्ष्य हासिल करना होगा जो कि संभव नहीं है। वह हालांकि कम से कम 188 रन बनाकर शीर्ष पांच टीम में शामिल रहकर अपने अभियान का अंत कर सकता है। इंग्लैंड का स्कोर 40 ओवर के बाद दो विकेट पर 240 रन था। उसने अंतिम 10 ओवर में 97 रन बनाए लेकिन इस बीच सात विकेट भी गंवाए।

