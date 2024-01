ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2023 में छाए एलिसा पेरी और मिचेल मार्श, नाथन लियोन बने मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर

Highlights मिचेल मार्श को पहली बार एलन बॉर्डर पदक मिला है नाथन लियोन ने साल 2023 के लिए शेन वार्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द इयर का अवार्ड जीता एलिसे पेरी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20I खिलाड़ी बनीं

Australian cricket awards 2023: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। ऑलराउंडर मिचेल मार्श को पहली बार एलन बॉर्डर पदक मिला है। उन्होंने पैट कमिंस से 79 वोट आगे रहते हुए 233 हासिल किए और ये प्रतिष्ठित अवार्ड जीता। मिचेल मार्श पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में ये पुरस्कार जीतने वाले पहले ऑलराउंडर हैं। उनसे पहले शेन वॉटसन ने साल 2011 में एलन बॉर्डर पदक जीता था। मिचेल मार्श को साल 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे खिलाड़ी भी चुना गया। मार्श ने अपने साथी खिलाड़ियों डेविड वार्नर, ट्रैविस हेड और एडम ज़म्पा को पीछे छोड़ा।

नाथन लियोन ने साल 2023 के लिए शेन वार्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द इयर का अवार्ड जीता। ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड दौरे के अंतिम तीन मैचों में चूकने के बावजूद लियोन ने वोटिंग अवधि के दौरान खेले गए 10 टेस्ट मैचों में अपने किसी भी साथी गेंदबाज की तुलना में अधिक विकेट लिए। भारत के पिछले दौरे के दौरान लियोन ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इंदौर में हाल की सर्वश्रेष्ठ जीत में से एक दिलाई थी।

एलिसे पेरी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20I खिलाड़ी बनीं। वर्ष की महिला एकदिवसीय खिलाड़ी का पुरस्कार भी एलिसे पेरी के नाम ही रहा। सिर्फ 18 महीने पहले, एलिसे पेरी को उनके स्ट्राइक रेट के कारण ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ टी20ई एकादश से बाहर कर दिया गया था और उनके टी20 करियर पर सवाल उठाए गए थे।

