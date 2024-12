Australia Women vs India Women, 2nd ODI: ब्रिसबेन में रनों की बारिश, जॉर्जिया वोल और एलिसे पैरी ने टीम इंडिया बॉलर को तोड़े...

Highlights दूसरे विकेट के लिए पैरी के साथ 92 रनों की साझेदारी की। वोल के आउट होने के बाद पैरी ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। गेंदबाजों में साइमा ठाकोर सबसे सफल रही। उन्होंने 62 रन देकर तीन विकेट लिये।

Australia Women vs India Women, 2nd ODI: जॉर्जिया वोल (101) और एलिसे पैरी (105) के शानदार शतकों की मदद से आस्ट्रेलिया ने रविवार को यहां दूसरे महिला वनडे मैच में भारत के खिलाफ आठ विकेट पर 371 रन का बड़ा स्कोर बनाया। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद फोबे लिचफील्ड (60) और वोल की सलामी जोड़ी ने 130 रन की साझेदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दिलायी। वोल ने इसके बाद दूसरे विकेट के लिए पैरी के साथ 92 रनों की साझेदारी की।

Centuries from Ellyse Perry and Georgia Voll have powered Australia to a massive total in the second #AUSvIND Women’s ODI 🔥#IWC25 | 📝: https://t.co/CQ9BAD6Zsapic.twitter.com/h5ePrMRQyc— ICC (@ICC) December 8, 2024