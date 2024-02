Australia vs West Indies, 2nd ODI 2024: इस खिलाड़ी ने किया कमाल, 63 गेंद में 69 रन की पारी, 3 विकेट झटके, सीरीज पर किया 2-0 से कब्जा

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने नौ विकेट पर 258 रन के प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। अंतिम मैच मंगलवार को कैनबरा में खेला जायेगा। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया।

Australia vs West Indies, 2nd ODI 2024: वेस्टइंडीज ने एक मौका गंवा दिया। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज बराबरी करने का शानदार अवसर हाथ से जाने दिया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 83 रन से मात देकर सीरीज पर 2-0 की बढ़त ले ली। तीसरा मैच 6 फरवरी को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी सीन एबोट ने कमाल का प्रदर्शन किया। एबोट ने 63 गेंद में 69 रन की पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के शामिल हैं। गेंदबाजी में तीन विकेट झटके।

