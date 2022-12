Australia vs West Indies 2022: एक ही टेस्ट में शतक और दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरे आस्ट्रेलियाई, वेस्टइंडीज कप्तान ब्रेथवेट का 11वां शतक

Highlights वेस्टइंडीज ने शनिवार को यहां स्टंप तक अपनी दूसरी पारी में 62 ओवर में तीन विकेट पर 192 रन बना लिये। सनसनीखेज जीत दर्ज करने के लिये 306 रन की जरूरत है। लाबुशेन 104 और स्टीव स्मिथ 20 रन बनाकर नाबाद थे।

Australia vs West Indies 2022: मार्नस लाबुशेन ने पहली पारी में 204 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में नाबाद 104 रन की पारी खेली जिससे वह एक ही टेस्ट में शतक और दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरे आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गये। इससे ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती टेस्ट में शनिवार को यहां वेस्टइंडीज को जीत के लिये 498 रन का लक्ष्य दिया।

वेस्टइंडीज ने शनिवार को यहां स्टंप तक अपनी दूसरी पारी में 62 ओवर में तीन विकेट पर 192 रन बना लिये और उसे सनसनीखेज जीत दर्ज करने के लिये 306 रन की जरूरत है। आस्ट्रेलिया ने इससे पहले लंच तक अपनी दूसरी पारी दो विकेट पर 182 रन पर घोषित की। तब लाबुशेन 104 और स्टीव स्मिथ 20 रन बनाकर नाबाद थे।

टीम ने चौथे दिन एक विकेट पर 29 रन से खेलना शुरू किया और 26 ओवर के सत्र में 153 रन जोड़े। लाबुशेन (110 गेंद, 13 चौके, दो छक्के) और स्मिथ ने पहली पारी में तीसरे विकेट के लिये 251 रन की साझेदारी निभायी थी। इन दोनों ने उसी लय में बल्लेबाजी करते हुए 81 रन की साझेदारी की।

लाबुशेन से पहले एक ही टेस्ट में शतक और दोहरा शतक जड़ने वाले अन्य आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्रेग चैपल और डग वाल्टर्स हैं। आस्ट्रेलिया ने पहली पारी चार विकेट पर 598 रन के स्कोर पर घोषित की थी और वेस्टइंडीज को 283 रन पर समेट दिया था। वेस्टइंडीज के लिये दूसरी पारी में कप्तान क्रेग ब्रेथवेट नाबाद 101 रन बना चुके हैं जो 80 टेस्ट में उनका 11वां शतक है।

उन्होंने और पदार्पण कर रहे सलामी बल्लेबाज तेजनारायण चंद्रपाल (45) ने पहले विकेट के लिये 116 रन की भागीदारी निभायी। ब्रेथवेट इस तरह 5,000 टेस्ट रन पूरे करने वाले वेस्टइंडीज के 13वें बल्लेबाज बन गये। उनके साथ दूसरे छोर पर काइल मेयर्स थे जिन्होंने खाता नहीं खोला है। एनक्रुमाह बोनर के ‘कनकशन’ स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर उतरे शामराह ब्रुक्स ने 20 रन बनाये। जर्मेन ब्लैकवुड पहली तीन गेंद में दो अपील में बचे और 24 रन बनाकर आउट हुए।